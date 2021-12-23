مفتي الجمهورية: أنتجنا مليون و360 ألف فتوى في 2021 أغلبها تمس الأسرة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء أفتت مليون و360 ألف فتوى، وهي نتاج لعمل إدارات متعددة سواء إدارة فتوى إلكترونية أو فتوى مكتوبة أو متنقلة أو البث المباشر الذي تقدمه دار الإفتاء غير «فيس بوك»، وذلك في إطار خطة خمسية تكشف فيها دار الإفتاء عن حساب كل عام بما تم تنفيذه.

حصاد وإنجازات دار الإفتاء

وأضاف علام، خلال مؤتمر حصاد وإنجازات دار الإفتاء خلال عام 2021، بدار الإفتاء: «لدينا قاعدة بيانات كبيرة للسائل، ومن أي محافظة، وهذه البيانات اختيارية ولكنها تصلح وتحتاج إلى مراكز بحثية لتحليلها وندعو المراكز البحثية إلى ذلك ودراسة المجتمع».

وأشار إلى أن أغلب الفتاوى متعلقة بالأسرة من طلاق وزواج وغيره، مشيرا إلى أنهم يطمحون في افتتاح 4 فروع في المحافظات، مؤكدا على أن هناك فرع في مطروح في مرحلة التجهيز وسيتم افتتاحه قريبا خلال أسبوعين على الأقل.

فتاوى متعلقة بالأسرة

وتابع: «اتفقنا مع محافظة الغربية ووفرنا مبنى بجانب محطة السكة الحديد فضلا عن الإسكندرية وأسيوط وبني سويف، ونحن نمشي بخطة سنوية بحيث ننتشر في كل المحافظات ويتبعها مركز الإرشاد الزواجي، والآن أصبحنا أمام تطور نوعي للمركز لأن هناك إقبال كبير عليه لمعالجة المشكلات الزوجية، وفي خطتنا أن يكون هناك فرع للمركز في كل محافظة، ولو تطلب الأمر أن يكون هناك فروع كبيرة سنعمل على هذا، كما نعمل على هذه الفروع في اتجاهين مثل التطور التكنولوجي، ونقرب له الفرع حتى نطوي المسافة ويذهب للفرع الموجود في المحافظة».

وأشار إلى أن دار الإفتاء تعد أول مؤسسة دينية تعاملت مع التطور التكنولوجي، حيث يتابع صفحة الدار أكثر من 13 ونصف مليون متابع، ونقدم حملة اعرف الصح، وأحدثت تفاعلا كبيرا على «فيس بوك»، وكذلك البث المباشر في حوار ناتج عن الأسئلة التي ترد إلى البث والدار.