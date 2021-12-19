محافظة القاهرة تتبنى تطوير شارع أنور المفتي بإضافة 4 حارات

تشهد محافظة القاهرة حاليا، أعمال تطوير في مختلف المجالات؛ وأبرزها ملف الطرق والنقل، ويجري تطوير ورفع كفاءة شارع أنور المفتي بنطاق حي شرق مدينة نصر، الذي يربط كمحور شوارع النصر والطيران وعباس العقاد، وذلك من خلال العمل على زيادة عرض الشارع إلى 4 حارات؛ لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وإزالة الإشغالات ووضع بالوعات لتصريف مياه الأمطار، وتطوير أعمال الإضاءة وتخطيط اللاند سكيب لزيادة المساحة الخضراء.

طبيب الرئيس جمال عبد الناصر

وترجع تسمية شارع المفتي إلى الدكتور أنور المفتي، الطبيب الشخصي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي ذهب في بعثة لدراسة الطب ببريطانيا وأمريكا، وحصل على الدكتوراة في الأمراض الباطنية عام 1940، ثم عاد لمصر وعمل بالقصر العيني مدرسا ثم أستاذا للأمراض الباطنية، وعرف بأنه صاحب مدرسة التمثيل الغذائي.

وتعتبر أبحاث الدكتور أنور المفتي عن مرض السكر، وضغط الدم، وتصلب الشرايين فريدة من نوعها في العالم، كما اكتشف أن مادة «الدبتركس» التي يستخدمها الفلاح المصري للقضاء على آفات القطن لها نفس تركيب مادة قاتلة للبلهارسيا فلجأ إلى استخدامها في علاج المرض.

إنجازات الدكتور أنور المفتي

ومن البحوث التي أنجزها المفتي، وحققت رواجا، ديناميكية الدهنيات في الجسم، فكان الشائع أن السكريات هي الوقود الرئيسي في الجسم، إلى أن أثبت أن الدهنيات هي المصدر الرئيسي في الجسم، وأن حركتها في الدم أسرع من حركة السكريات عشرين مرة، ونجح في علاج نحو أربعين حالة من حالات الصداع النصفي باستخدام نفس الدواء الذي يستخدم في علاج السل، كما نبه إلى استعمال الجلسرين في حالات الغيبوبة السكرية دون حقن المريض بالأنسولين، وذلك في الحالات البسيطة.

كما اهتم المفتي بالفلاح والقرية، وأجرى بحوثا كثيرة في قرية سحالى بالبحيرة محل ميلاده، إلى أن استقر أهل القرية إلى تغيير اسمها إلى «الدكتور أنور المفتي».