«النيابة الإدارية» تعلن آخر موعد للتسجيل بوظيفة «معاون» لدفعة 2020

قالت هيئة النيابة الإدارية، إنه من المقرر أن يكون غدا الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021، آخر أيام إجراءات تسجيل طلبات الالتحاق لدفعة 2020، الخاصة بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعة 2020.

وأضافت هيئة النيابة الإدارية في بيان صحفي، منذ قليل، أنه وفقا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وضمن الإستراتيجية التي تهدف لتحقيق الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية، أجرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالاشتراك مع مركز المعلومات والتحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية، ولأول مرة، الميكنة الشاملة لعملية تسجيل بيانات المتقدمين عن بعد.

عملية التسجيل إلكترونيا وعن بعد

وتابعت الهيئة أنه وفقا لعملية الميكنة الشاملة لعملية تسجيل بيانات المتقدمين عن بعد، فإنه يمكن إنشاء ملف إلكتروني متكامل للمتقدم، وإرفاق المستندات المطلوبة، وحتى منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط.

وأوضحت النيابة الإدارية أن عملية الميكنة الشاملة لتسيجل بيانات المتقدمين عن بعد، جاءت للتيسير على المتقدمين، وتحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية ورؤية مصر 2030.

وأعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتي 2019 و2020، بداية الشهر الجاري.

شروط التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية

ووضعت الهيئة العديد من الشروط في المتقدم لشغل وظيفة معاون النيابة وهي كالتالي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 24 ديسمبر الجاري آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

4- أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.