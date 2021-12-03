تنشر «الوطن» شروط ومواعيد التقدم في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعتي 2019 و2020، في إطار سعي الهيئة لقبول معاونين جديد من خريجي كليات الحقوق الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة.

تعرف على شروط ومواعيد التقدم في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعتي 2019 و2020

* ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

* ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة حتى يوم 24 ديسمبر 2021 أخر يوم في التقديم الإلكتروني لدفعة 2020.

* أن يتوفر في المتقدم أهلية والصالحية لشغل تلك الوظيفة القضائية، واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

* أن تثبت لياقته الصحية وفقاً للتحاليل والفحوص الطبية اللازمة لشغل تلك الوظيفة القضائية.

* ألا يزيد عمره عن 30سنة حتى يوم 13 ديسمبر 2021 أخر يوم تسجيل في التقديم الإلكتروني للمسابقة لدفعة 2019.

طرق ومواعيد التسجيل لوظيفة معاون نيابة إدارية لدفعتي 2019 و2020

موعد التسجيل سيبدأ الثلاثاء المقبل وحتى 13ديسمبر 2021 لدفعة 2019 على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية.

موعد التسجيل يبدأ من 18 ديسمبر 2021 وحتى 24 ديسمبر 2021 لدفعة 2020 على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية.

تعرف على خطوات وإجراءات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية لدفعتي 2019 و2020

الدخول على موقع النيابة الإدارية على شبكة الإنترنت.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل وصحيح، مع طباعة استمارة التعارف بعد إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

التوجه إلى مقر النيابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة وتقديم عدد 5 نسخ من وثيقة التعارف، وذلك في المواعيد المُحددة من 9 صباحا لـ2 ونصف مساء.

تقديم باقي المستندات المطلوبة والموضحة على موقع النيابة الإدارية.

لن يلتفت للطلبات المقدمة قبل أو بعد المواعيد الرسمية المعلن عنها وكذلك التي لا تلتزم بالمعايير المعلنة أو التي لا تستوفي الشروط والمستندات المطلوبة.