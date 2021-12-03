تفاصيل وشروط وظائف معاون نيابة إدارية وطريقة التقديم

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية حاجتها لشغل وظائف معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعتي عام 2019 وعام 2020، ووضعت بعض الشروط الخاصة التي يجب توافرها في المتقدمين للتعيين في الوظيفة المطلوبة إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل وظيفة معاون نيابة إدارية وأبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين.

وظيفة معاون نيابة إدارية

ونوضح لكم شروط ومواعيد التقدم في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعتي 2019 و2020 من خريجي كليات الحقوق الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة.

يجب ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة حتى يوم 24 ديسمبر 2021، بينما يكون آخر يوم في التقديم الإلكتروني لدفعة 2020.

بالنسبة لدفعة 2019، يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة حتى يوم 13 ديسمبر 2021 أخر يوم تسجيل في التقديم الإلكتروني للمسابقة.

أن يتوفر في المتقدم الأهلية والصالحية لشغل تلك الوظيفة القضائية، واجتياز المقابلة والاختبارات.

يجب أن يتوافر به شروط اللياقة الصحية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية اللازمة لشغل تلك الوظيفة القضائية.

طرق ومواعيد التسجيل لوظيفة معاون نيابة إدارية لدفعتي 2019 و2020

سيبدأ التسجيل يوم الثلاثاء المقبل وحتى 13ديسمبر 2021 لدفعة 2019 على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، كما يبدأ من 18 ديسمبر 2021 وحتى 24 ديسمبر 2021 لدفعة 2020.

في البداية على الشخص الراغب في التقدم الدخول على موقع النيابة الإدارية على شبكة الإنترنت.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل وصحيح، مع طباعة استمارة التعارف بعد إدخال البيانات المطلوبة.

وبعدها يتم التوجه إلى مقر النيابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة وتقديم عدد 5 نسخ من وثيقة التعارف وباقي المستندات المطلوبة والموضحة على موقع النيابة الإدارية.