مستشفى الضبعة تجرى جراحة ناجحة لسيدة معتدى عليها بـ«ساطور» في مطروح

نجح فريق طبي بمستشفى الضبعة المركزي برئاسة الدكتور مصطفي الحوت مدير مستشفى الضبعة وأخطائى العظام، في إجراء جراحة عاجلة ليد سيدة مسنه اعتدى عليها بلطجى بالساطور بمساعدة زوجته في مدينة الحمام بمحافظة مطروح، بعد اعتراضها على اتجاره في المواد المخدره أمام منزلها.

تفاصيل الحادث

وقال أبوهلال محمد، نجل السيدة المعتدى عليها، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «رأينا «ر. هـ. ب» 48 سنة جارنا، أمام المنزل يبيع «الحشيش» وتحدثنا معه أكثر من مره وفي المرة الأخيرة خرج علينا ممسكا بالسلاح الأبيض في يده «ساطور» وعندما حاولنا الإمساك به أنا وأخوتى اعتدى على والدتى بالساطور وجاءت الضربة في يدها والتى قطعت وتفتتت العظام بالرسغ الأيسر، وأصيبت بقطع في الأوتار والعصب تماما، وساعدته زوجته في مواجهتنا بالسب والقذف، ونقلناها إلى مستشفى الحمام المركزى وتم تحويلها لمستشفى الضبعة ودخلت غرفة العمليات لإجراء عملية في يدها المقطوعة، وأجرت عملية تجميل بعظام يدخا يدها.

وأضاف «أبوهلال» كان البلطجى في حالة غياب للعقل حيث شعرنا أنه يتعاطى برشام أو مادة مخدرة أخرى بسبب سلسلة الشتائم غير العادية التى سمعناها منه في الشارع.

الأمن يضبط المتهم وزوجته وسلاح الجريمة

وألقت مباحث قسم شرطة الحمام، القبض على المتهم وزوجته وحرزت أداة الجريمة «الساطور» وجارى عمل تحريات مباحث حول الواقعة، وتشهد مدينة الحمام الواقعة الثانية من نوعها بعد قيام أحد الشباب منذ 5 أشهر بالإعتداء على طالبة بالساطور وضربها على وجهها محدثا لها تشوهات بالوجه والرأس وارتجاج بالمخ وجرى نقلها إلى مستشفى الإسكندرية الجامعى.