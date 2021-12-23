معلومات الوزراء: 69.5% من المصريين قيمّوا جهود الحكومة في مواجهة كورونا بـ«جيد»

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا للرأي، بهدف التعرف على تقييم المصريين لجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وبسؤال المواطنين في هذا الشأن، أظهرت النتائج أنّ 69.5% من المواطنين بالعينة، قيّموا جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا بـ«الجيدة»، وذلك خلال ديسمبر 2021، بارتفاع قدرة 13 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر من العام نفسه والذي بلغت به هذه النسبة 56.2%.

توازن بين صحة الإنسان والاقتصاد

تواصل الحكومة جهودها المستمرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وتدابير احترازية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في المقام الأول، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تشغيل الأنشطة الاقتصادية، وعدم التأثير على المستوى المعيشي للمواطنين، ضمن خطة شاملة ومتكاملة تبنتها الدولة منذ بداية أزمة كورونا، لاحتواء ومكافحة انتشار الفيروس وسلالاته المتحورة.

الاستطلاع تم عبر الهاتف المحمول

يذكر أنّ الاستطلاع أجري عن طريق الهاتف المحمول مطلع ديسمبر الحالي، على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في جميع محافظات الجمهورية.