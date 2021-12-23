«الصحة»: أوميكورن يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ويستجيب للعلاج

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أعراض متحور أوميكرون خفيفة وفقا للبيانات الأولية التي أرسلت وهناك بعض المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أعراض متحور أوميكرون تصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولم تصل إلى الرئة، وهذا أمر جيد، بالإضافة إلى أن متحور أوميكرون يستجيب بشكل كبير لعلاج كورونا.

أعراض متحور أوميكرون

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن، وهناك استقرار يشهده المنحنى الوبائي فيما يتعلق بأعداد إصابات كورونا، وكذلك الوفيات، مشيرا إلى أن وفيات فيروس كورونا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا أقل من الموجات الثلالثة السابقة والسبب في ذلك هو اللقاحات، والتي تعد الأداة الرئيسية للنجاة من الوفيات ويعمل على تخفيف الأعراض في حال الإصابة بالفيروس وجعلها متوسطة أو بسيطة.

تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن مصر وصل لها 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، ومتوقع وصول شحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير كل اللقاحات للمواطنين وعلى المواطنين مساعدة الدولة في الوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 40% بنهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعدد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة من المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام؛ لأنهم السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.