معلومات الوزراء: مصر ضمن 5 دول يتركز فيها 3/4 الزيادة في إنتاج الطاقة المتجددة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد بعنوان «مصر ضمن 5 دول يتركز فيها أكثر من 3/4 الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة في المنطقة»، رصد فيه التوجه العالمي لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ

وأوضح المركز في بيان عنه، أنّ الانتقال نحو استخدام الطاقة المتجددة، جزء محوري للتصدي لتغير المناخ، لذلك يتجه العالم إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

وتابع المركز، أنّه وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تزداد القدرة على إنتاج الكهرباء في العالم من الطاقة المتجددة بنسبة تزيد عن 60% بين (2020 - 2026)، كما تمثل الزيادة المتوقعة في القدرة على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في 2021 مقارنة بـ2020 أعلى من متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة (2015-2020) لتصل إلى 6%.

ثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة بمصر

وعلى المستوى الوطني، يتركز أكثر من ثلاثة أرباع الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 5 دول منها مصر، وتتقدمهم الإمارات والسعودية، ومن المتوقع أن تزداد قدرة مصر على إنتاج الطاقة المتجددة خلال (2021-2026) بنسبة 68% لتصل إلى 4 جيجاوات، ويعكس ذلك ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة وتَوسُّع الدولة المصرية في مشروعاتها مثل مجمع بنبان ومحطة جبل الزيت.