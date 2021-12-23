وزارة التخطيط تشارك في ورشة عمل حول مسح خصائص قرى «حياة كريمة»

أنابت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، لحضور ورشة عمل نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة النتائج الأولية لمسح خصائص المجتمع المحلي في قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

رصد دقيق لمشروعات مبادرة حياة كريمة في 14 قرية

وأكد «حلمي»، خلال ورشة العمل، أهمية المسوحات التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خاصة أنها توفر تحديث شامل لحالة التنمية في القرى المستهدفة بـ«حياة كريمة»، وما يتوفر بها من خدمات ومشروعات تنموية، مشيدًا بالنتائج الأولية للتجربة الأولى بـ 14 قرية في 11 محافظة، خاصة أنها تشمل التوابع والنجوع والعزب وليس على مستوى القرية الأم فقط، من خلال رصد دقيق للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتلك القرى، وواقع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، ومعدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه تنفيذها، بشكل مميكن من خلال تدريب الباحثين على استخدام التقنيات الحديثة ومن خلال أجهزة التابلت.

الوزارة أتاحت ملف لكل قرية يتضمن كافة تفاصيل المشروعات

وأوضح المشرف العام على «حياة كريمة»، بوزارة التخطيط، أن الوزارة أتاحت ملف لكل قرية يتضمن كافة تفاصيل المشروعات والتدخلات الجاري تنفيذها للباحثين في جهاز الإحصاء حتى تكون مرجعية للتحقق من دقة بيانات الرصد، مؤكداً ضرورة تشكيل فريق عمل يتضمن ممثلي الأجهزة التنفيذية خاصة قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق، وذلك للتعاون مع الباحثين في استيفاء البيانات، فضلاً عن ضرورة أن يشمل المسح طبيعة كل مشروع والمخرج النهائي له والمسؤول عنه في كافة قرى «حياة كريمة».

واستعرض «حلمي»، ملامح المشروع الرئاسي وأهدافه في كافة المحاور، التي تشمل تحسين جودة خدمات التنمية البشرية والاجتماعية والبنية الأساسية والعمرانية، فضلاً عن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، والتوسع في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنّ البيانات الصادرة عن المنظومة الإليكترونية لمتابعة مشروع «حياة كريمة»، تشير إلى أن تكلفة مشروعات المبادرة في القرى الـ 14 التي شملها المسح، تقارب 4 مليارات جنيه، تشمل كافة الخدمات «التعليمية، الصحية، الشباب والرياضة، مياه الشرب والصرف الصحي، تطوير مكاتب البريد والاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعي وغيرها»، يستفيد منها أكثر من 375 ألف مواطن.

يُشار إلى أن تجربة المسح الأولية شملت 14 قرية على مستوى 11 محافظة «أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية، القليوبية»، قام بها 14 باحثا و14 مراجعا على مدار ثلاثة أيام متواصلة، تم تدريبهم على استمارة البحث المخصصة للمسح لاستيفاء البيانات اللازمة بتلك القرى والخاصة بمشروعات «حياة كريمة»، والتي يصل عددها إلى 328 مشروعًا منها 216 مشروعًا في الوجه البحري، و112 مشروعًا في الوجه القبلي.