إطلاق 3 قوافل طبية في 3 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة».. اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 3 قوافل طبية جديدة في 3 محافظات، اليوم، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة في كل القطاعات، خاصة الطبي.

القضاء على الفيروسات المنتشرة بالقرى النائية

وتعطي الحكومة أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة، خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، خاصة فيروس كورونا ومتحوراته التي طرأت عليه، ما تسبب في العديد من المضاعفات التي تؤثر على صحة المصابين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن القوافل الطبية ستنطلق اليوم الخميس، وتستمر لمدة يومين متواصلين 23 و24 ديسمبر الجاري، في محافظات «الشرقية، والدقهلية، والوادي الجديد».

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية للكشف عن المواطنين

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل الطبية التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في «الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، العظام، الجراحة، الرمد والأسنان، القلب، الجلدية، الخدمات والأشعة، التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية التي تنطلق اليوم

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل، تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة، كالتالي:

- مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد.

- قرية السماعة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

- قرية أم رزق مركز شربين بمحافظة الدقهلية.