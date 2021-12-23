آخر موعد لتطبيق الإعفاء من رسوم السحب من ATM بعد مد المهلة

تساءل كثير من المواطنين مع اقتراب نهاية 2021، عن موعد اقتراب انتهاء قرار إلغاء رسوم السحب من ماكينات ATM، بعد شهور طويلة من الإعفاء بحسب قرارات حكومية، جاءت على خلفية مواجهة جائحة كورونا، والتخفيف عن المواطنين.

وجاء البنك المركزي اليوم، ليعلن مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة، وأهمها إعفاء المواطنين من رسوم السحب من ماكينات الـATM، وإعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

آخر موعد لتطبيق الإعفاء من رسوم السحب من ATM

وحدد البنك المركزي مدة إضافية يتم بها تنفيذ جميع القرارات السالف ذكرها، وأهمها الإعفاء من رسوم السحب على ماكينات الـATM، لتقدر تلك المدة بـ6 أشهر، يتم تنفيذها اعتبارا من 1 يناير المقبل من العام الجديد، وحتى 30 يونيو 2022، ليكون آخر موعد لتطبيق الإعفاء من المصروفات للتعاملات المالية البنكية شهر يونيو المقبل من 2022.

الإعفاء من رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني

ولن تكون تلك القرارات في صالح المواطنين فقط، لكنها جاءت أيضا في صالح التجار، إذ يتم إعفائهم من رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت، وجاءت القرارات في إطار حرص البنك المركزي على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني.

يذكر أنّ قرار الإعفاء من الرسوم المالية خلال الشهور الماضية، أدى إلى زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100%، ما ساهم بشكل كبير في انتعاش حركة التجارة في ذلك المجال.