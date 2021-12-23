لصرف الفكة بالفيزا.. خريطة ماكينات ATM التي تسمح بصرفها في المحافظات

في كثير من الأحيان، عندما يقوم العميل بسحب الأموال الموجودة في «الفيزا كارد»، الخاصة به، تتبقى بعض الأموال التي تكون قيمتها أقل من 50 جنيها، ما يعيق سحبها من ماكينات الـ ATM، لتظل تلك الأموال موجوده دون الاستفادة بها.

ولجأ البنك الأهلي المصري إلى وضع عدد من ماكينات الصراف الآلي يمكن من خلالها سحب «الفكة»، الموجودة في الفيزا بعدد 38 ماكينة صراف آلي يمكن من خلالها سحب الفكة بجميع أنحاء الجمهورية.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، خريطة ماكينات الصراف الآلي التي يمكن من خلالها صرف «الفكة»، وفق ما أعلنه البنك الأهلي المصري على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

خريطة ماكينات ATM لصرف الفكة بالقاهرة والجيزة

- الفرع الرئيسي 54: 24 شارع شريف - وسط البلد بالقاهرة.

- فرع شارع 9 المقطم: 106 شارع 9 في المقطم - القاهرة.

- فرع زهراء عين شمس: 101 شارع عين شمس - زهراء عين شمس في القاهرة.

- فرع الحي الثاني الشروق 4: مجاورة ج - الحي الثاني - مدينة الشروق بالقاهرة.

- فرع المركز الاولمبي المعادي 2: ميدان فونتانا - سور المركز الأولمبي بالمعادي في القاهرة.

- فرع جولف سيتي3 العبور: مدخل مدينة العبور أمام كارفور في القاهرة.

- فرع العمرانية 4: 40 شارع خاتم المرسلين، مشروع عمارات بنك مصر بالعمرانية في الجيزة.

- فرع مبنى البرج الشمالي 2: 187 بكورنيش النيل في بولاق بالقاهرة.

- فرع الموسكي 4: 4 شارع جوهر القائد في الموسكي بالقاهرة.

- فرع الحمزاوي 3: 60 شارع جوهر القائد في الأزهر بالقاهرة.

- فرع العباسية 4: 5 ميدان الاسبتالية الفرنساوي بالعباسية في القاهرة.

- فرع أبو الفدا بالزمالك: 27 شارع المنصور محمد في الزمالك بالقاهرة.

- فرع رابعة الإلكتروني 3: طريق النصر بجوار طيبة مول في مدينة نصر بالقاهرة.

- فرع تريومف الإلكتروني 5: ميدان نريومف في مصر الجديدة بالقاهرة.

- فرع العروبة 7: شارع الأهرام بروكسي في القاهرة.

- فرع القاهرة الجديدة الإلكتروني2: شارع 90 التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في القاهرة.

- فرع مبنى التسعين في التجمع الخامس: شارع التسعين في التجمع الخامس بالقاهرة.

- فرع حلوان 3: 27 أ شارع خسرو في حلوان بالقاهرة.

- فرع سوريا 2: 20 شارع سوريا في المهندسين بالجيزة.

- فرع الهرم 7: تقاطع شارع محمد الرقيب بالجيزة.

- فرع النيل 2: 3 شارع شمر من شارع مراد في الجيزة.

- فرع النيل 2: 3 شارع شمر من شارع مراد بالجيزة.

- فرع 6 أكتوبر 1: برج رقم 3، أبراج برعي بلازا/ خلف مسجد الحصري في أكتوبر.

فروع القاهرة والجيزة

- فرع الإقبال 6: 26 شارع الإقبال محطة السرايا الرمل في الإسكندرية.

- فرع المنتزه الإكلتروني 5: 1 أبراج شيراتون المنتزه في الإسكندرية.

- فرع باكوس 3: 84 شارع مصطفى كامل في باكوس بالإسكندرية.

- فرع زيزينيا 4: 603 طريق الحرية في الإسكندرية.

- فرع مرسى مطروح : 7شارع الجلاء في مطروح.

- فرع برج العرب 4: مجمع البنوك أمام جهاز مدينة العرب في الإسكندرية.

- فرع الشلالات 6: 116 طريق الحرية في ميدان الشلالات في الإسكندرية.

- فرع رشدي 2 إسكندرية: 17 أ شارع سوريا رشدي في الإسكندرية.

- فرع وسط إسكندرية: 342 شارع أمير البحر في محرم بك بالإسكندرية.

فروع باقى المحافظات

- فرع كفر الدوار 5: 13 شارع الكرنك، ناصية شارع بورسعيد في كفر الدوار بالبحيرة.

- فرع دمياط 4: 37 شارع سعد زغلول في دمياط.

- فرع ميت غمر: 7 ميدان المحطة في ميت غمر بالدقهلية.

- فرع محافظة بني سويف 2: ميدان المديرية أمام المحافظة في بني سويف.

- فرع بني سويف: 1 شارع صلاح سالم في بني سويف.

- فرع سوهاج 13: أمام مكتب البريد، 26 شارع كورنيش النيل في سوهاج.

- فرع أسوان : 3 شارع أبطال التحرير بكورنيش النيل في أسوان.