رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من الـ ATM.. تصل إلى 10 جنيهات

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء مهلة البنك المركزي بإلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من الـ ATM، التي من المقرر عودتها كما كانت قبل الإعلان عن تلك المبادرة في يونيو 2020، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من الـ ATM، على النحو التالي:

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من الـ ATM

ووفقا للبنوك فإن رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من الـ atm هي:

رسوم البنك الأهلي

يخصم البنك الأهلي، عند الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه، بينما يخصم 5 جنيهات في كل عملية سحب من الرصيد.

رسوم بنك القاهرة

أما بنك القاهرة، يخصم في عملية السحب 7 جنيهات، وفي عملية الاستعلام 5 جنيهات.

رسوم بنك CIB

وعن رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك CIB فهي 3 جنيهات، أما رسوم السحب في كل مرة 7 جنيهات.

رسوم بنك عودة

أما بنك عودة فيخصم في حركة السحب في كل مرة 8 جنيهات، وفي الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.

رسوم مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، يخصم في كل حركة سحب 5 جنيهات، وفي الاستعلام عن الرصيد 5 جنيهات.

رسوم بنك ناصر

كما يخصم بنك ناصر 6 جنيهات عن عملية السحب، وجنيهًا واحدًا عن استعلام المواطن عن الرصيد.

رسوم بنك التعمير والإسكان

ويتيح بنك التعمير والإسكان، خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانا، وفي عملية السحب يخصم 5 جنيهات في كل مرة.

رسوم بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، يتم خصم 3 جنيهات في عملية الاستعلام عن الرصيد، ويخصم 10 جنيهات في كل عملية سحب.

رسوم المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد يتم خصم 5 جنيهات في عملية الاستعلام، و6 جنيهات في عملية السحب عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي.

رسوم بنك كريدي أجريكول

كما يتم خصم رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك كريدي أجريكول في كل عملية جنيهين، أما رسوم السحب 6 جنيهات.

رسوم بنك HSBC

كما يخصم بنك HDBC في السحب 10 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد مجانا.

رسوم بنك فيصل الإسلامي

ويخصم بنك فيصل الإسلامي في الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، و5 في عملية السحب.

رسوم البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، تبلغ رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، بينما السحب 8 جنيهات.

رسوم بنك الإمارات دبي الوطني

كما يخصم بنك الإمارات دبي الوطني في عملية السحب 6 جنيهات، وتبلغ رسوم الاستعلام جنيهين.

رسوم البنك الأهلي الكويتي

ويخصم البنك الأهلي الكويتي في حركة السحب 6 جنيهات، وفي الاستعلام عن الرصيد يخصم 5 جنيهات.

رسوم بنك الكويت الوطني

كما يخصم بنك الكويت الوطني في كل حركة سحب 7 جنيهات، وفي الاستعلام عن الرصيد 4 جنيهات.

رسوم البنك العقاري المصري

ويخصم البنك العقاري المصري، 4 جنيهات، وفي عمليتي السحب والاستعلام.

رسوم بنك أبو ظبي التجاري

ويخصم بنك أبو ظبي التجاري في السحب 6 جنيهات، والاستعلام 3.

رسوم بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي يخصم على حركة السحب 3 جنيهات، والاستعلام يخصم جنيهين.