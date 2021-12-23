«السبكي»: أكثر من 7 آلاف خدمة طبية لمرضى القلب بمجمع الإسماعيلية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن خدمات القلب التي يجري تقديمها للمرضي في الإسماعيلية، وصلت إلى أكثر من 7 آلاف خدمة طبية للمنتفعين، منذ تدشين رئيس الجمهورية للمنظومة الطبية في مجمع الإسماعيلية، خلال شهر فبراير الماضي.

وقال «السبكي»، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية عن طريق القسطرة، إن قسم القلب بمجمع الإسماعيلية نجح في تنفيذ عدد من الإنجازات، منها «زراعة صمام أورطى»، باستخدام أحدث التقنيات، ونجاح معالجة حالات انسداد الشرايين المزمنة، وشرايين القلب التاجية، باستخدام أحدث التقنيات أيضاً.

الإسماعيلية تستضيف مؤتمر قسطرة القلب بتقنية CTO

وتنظم هيئة الرعاية الصحية المؤتمر الدولي الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية عن طريق القسطرة باستخدام تقنية (CTO)، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد عصام الدين، نيابةً عن محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية.

تطوير مهارات مقدمي الخدمة في مجال القسطرة القلبية

يشارك في المؤتمر عدد من الجهات المعنية الرائدة في القطاع الصحي، سواء الحكومية أو الخاصة، وكبرى الجامعات المصرية، إضافة إلى عدد من الاستشاريين والخبراء الدوليين في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية، من أجل تطوير مهارات مقدمي الخدمة في مجال القسطرة القلبية وعمليات التداخلات الدقيقة، لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وتحسين جودتها ومطابقتها للمعايير العالمية.

ومنح الدكتور أحمد السبكي درع الهيئة للمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تقديراً لجهود محافظة الإسماعيلية في دعم منظومة الصحة.