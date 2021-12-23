غادة عبدالرازق تساند أدهم نابلسي في قرار الاعتزال: «هو مش مرتاح.. سيبوه»

دافعت الفنانة غادة عبدالرازق، عن المطرب الشاب أدهم نابلسي، بعد قرار اعتزاله لمجال الغناء، قائله: «مش فاهمه ليه كل الضجة دي.. ما تحكموش على الناس، هو مش مرتاح سيبوه»، لافتة إلى أنها رغبت في الاعتزال عن مجال الفن مرتين من قبل، لكن الحظ لم يكن حليفا لها: «أردت الالتزام دينيًا، واتحجب من 12 سنة، والمرة الثانية كانت من 4 سنوات، وده لأني من كتر ما اتخنقت كنت عايزه أبعد».

غادة عبدالرازق: «زي ما بتطلبوا محدش يدخل في دينك أو لبسك أو لون شعرك أحنا كمان ملناش دخل»

وأضافت «عبدالرازق»، خلال استضافتها ببرنامج «صدى الملاعب»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، المذاع على فضائية «mbc 1»، أنه كما لا يرغب أحد أن يتدخل البعض في تفاصيل حياته، فبالضرورة ليس على الأشخاص التدخل في تفاصيل حياة المطرب الشاب، «زي ما بتطلبوا أن محدش يدخل في دينك أو لبسك أو لون شعرك، كمان أحنا ملناش دخل، وهو حر في حياته».

أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الغناء

جدير بالذكر، أن الفنان أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الغناء خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وقال فيه: «الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو إن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر، وبالنسبة ليا هدفي اللي كنت ماشي فيه هو حلم كنت ناوي أحققه، وما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين إن هييجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله اعتزلت نهائيا».