فنانة سعودية: تشبيهي بـ«غادة عبدالرازق» شرف.. وسأطلق شركة إنتاج بمصر

أعربت الفنانة السعودية عبير القهوجي، عن مدى إعجابها بالدولة المصرية والفن المصري، وذكرت أنها التقت بالفنان أحمد زاهر، خلال إحدى الدورات الفنية بالمملكة العربية السعودية «موسم الرياض»، والتقطت معه بعض الصور، مشيرة إلى أنه أثنى على الأدوار التي تقدمها، بل وصفها بـ«غادة عبدالرازق»، وتنبأ لها بمستقبل فني باهر.

تشبيهي بالفنانة غادة عبد الرازق أمر يُشرفني

وأضافت عبير القهوجي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن وصفها بـ«غادة عبد الرازق» أمر يشرفها؛ إذ تتمنى في الوقت ذاته مقابلة الفنانة المصرية، منوهة إلى أنها لُقبت بأميرة السعادة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الفنانة السعودية، أن هذا اللقب جاء بسبب مشاركتها الفنية والاجتماعية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي أثرت بشكل سلبي على الكثير من الناس، مشيرة إلى أنها أرسلت رسالة للناس بضرورة الشعور بالسعادة رغم المآسي والأزمات، وذلك من خلال الفن، مؤكدة أنها كانت تريد زيارة مصر أسبوعين فقط.

عبير القهوجي: زرت الكثير من المناطق السياحية بمصر

ولفتت الفنانة إلى أنها بعد مرور شهر على زيارتها لمصر، ما زالت تريد الاستمرار، مؤكدة: «مصر دولة جميلة بأهلها، مصر فعلا أم الدنيا، حتى البساطة فيها مميزة، بالإضافة إلى التميز الراقي والتطور والتميز الذي فرض نفسه بشكل مشهود للعيان».

ونوهت إلى أنها زارت الكثير من المناطق السياحية والأثرية في القاهرة، وكلها مميزة للغاية.

وأشارعبير القهوجي، إلى أنها بصدد تأسيس شركة إنتاج فني لإعداد أعمال فنية مشتركة مع مصر، خاصة أن المملكة تشهد نقلة نوعية في المجال الفني، خلال الفترة الحالية.