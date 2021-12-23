مصر تنجز 30 هدفا في «عهد التحديات».. أبرزها الإصلاح واستعادة الدولة والجمهورية الجديدة

تمكنت الدولة المصرية من تحقيق قرابة 30 هدفا استراتيجيا، خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمقاليد حكم البلاد، حسبما رصدت رئاسة مجلس الوزراء، في مقدمة تقرير «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، وحمل شعار «إنجازاتنا مفتاح الحياة للمستقبل.. مسيرة الإنجازات في 7 سنوات»، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز الأهداف الاستراتيجية التي عملت عليها الدولة المصرية، بحسب التقرير، الذي أهداه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تدشين «أسبوع الصعيد» من محافظة أسيوط أمس، التي جاءت كالآتي:

1- اجتماع المصريون على قلب رجل واحد، واستعادة الدولة، ومواجهة أعداء الوطن في «30 يونيو»، وما بعدها.

2- جيش مصر لبى نداء الشعب، ووقف بحسم لـ«أعداء الوطن».

3- أتى الشعب بقيادة وطنية مخلصة، تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

4- القيادة السياسية واجهت التحديات والأزمات التي عاشها الشعب لعقود طويلة.

5- اتخذت القيادة السياسية قرارات لم تجرؤ أي قيادة على اتخاذها على مر التاريخ.

6- عملت القيادة السياسية للدولة على مواجهة أعداء الداخل والخارج.

7- أعطت القيادة السياسية إشارة البدء لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شهد له القاصي والداني.

8- تحمل الشعب المصري عبء «إعادة إحياء دولته العظيمة».

9- تعمل قرارات الإصلاح الاقتصادي على تغيير وجه الحياة على أرض مصر.

المشروعات القومية العملاقة في عهد الرئيس تُمهد لـ الجمهورية الجديدة

10- عملت الدولة على «بناء الجمهورية الجديدة» بعد المشروعات التنموية العملاقة.

11- تنفيذ آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة.

12- تضمنت المشروعات مجالات البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء الاقتصادي.

الدولة عملت على تحقيق الأمن الغذائي في عهد السيسي

13- عملت الدولة على المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة.

14- شهدت البلاد طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري.

15- حفر قناة السويس الجديدة، وتدشين «المنطقة الاقتصادية».

16- تنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء.

17- العمل على المدن الذكية التي ستغير وجه الحياة في الجمهورية الجديدة.

18- بناء مشروعات سكنية تليق بالمواطن المصري.

19- استمرار جهود القضاء على العشوائيات لنزع فتيل قنبلتها الموقوتة.

20- عملت القوات المسلحة بتفاني وإخلاص للشعب، ورفعت شعار «يد تبني.. ويد تحمل السلاح».

21- عملت الدولة على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية.

22- عمل صندوق «تحيا مصر» كأداة بناء للدولة عبر حلول مرنة.

23- العمل على بناء شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة وعصرية.

24- إطلاق مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

25- أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية برعاية الرئيس تحت شعار «100 مليون صحة».

26- جرى تعزيز حقوق المرأة، وتمكينها في شتى المجالات.

27- تم حل العديد من المشاكل المتجذرة في التاريخ مثل «مشكلة النوبة».

28- تحقيق التفاؤل والأمل المحفز على العمل والإنتاج.

29- تواصل العمل لتعزيز مكانتها كواحة للأمن والأمان والاستقرار.

30- انطلاق الجمهورية الجديدة برؤية وفكر مختلف، يتواكب مع حجم التحديات والمسئوليات.