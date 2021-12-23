كشف حساب «استثمارات الدولة» في عهد السيسي: مشروعات تريليونية خلال 7 سنوات

تنشر «الوطن» قائمة بحجم المشروعات، التي نفذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2021، بقيمة 6.2 تريليون جنيه.

ورصدت رئاسة مجلس الوزراء، في تقرير تحت عنوان «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، وحمل شعار «إنجازاتنا مفتاح الحياة للمستقبل.. مسيرة الإنجازات في 7 سنوات»، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، والذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش الافتتاحات في محافظة أسيوط أمس.

«مشروعات تريليونية» في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

1- مشروعات في مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بـ1.5 تريليون جنيه.

2- مشروعات في قطاع النقل بتكلفة 1.3 تريليون جنيه.

3- مشروعات لوزارة البترول والثروة المعدنية بتكلفة 1.1 تريليون جنيه.

مشروعات بمئات المليارات منذ يونيو 2014

1- نفذت وزارة الدفاع مشروعات تنموية ممولة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتكلفة 240 مليار جنيه.

2- نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعات كهرباء بتكلفة 533 مليار جنيه غير شاملة محطة الضبعة النووية.

3- المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بتكلفة 270 مليار جنيه.

4- وزارة التنمية المحلية نفذت مشروعات بـ225 مليار جيه.

5- مشروعات في قطاع الصحة والسكان بتكلفة 153 مليار جنيه.

6- وزارة التضامن الاجتماعي نفذت مشروعات بتكلفة 152.5 مليار جنيه.

7- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت مشروعات بـ138 مليار جنيه.

وزارات ومؤسسات استثمرت أكثر من 40 مليار جنيه

1- تصدرت وزارة الموارد المائية والري بـ94 مليار جنيه.

2- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المرتبة الثانية بـ70 مليار جنيه.

3- مشروعات لوزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ64 مليار جنيه.

4- مشروعات لمؤسسة الأزهر الشريف بتكلفة 51 مليار جنيه.

5- مشروعات في مجال التعليم ما قبل الجامعي بقرابة 50 مليار جنيه.

6- مشروعات بمجال الطيران المدني بتكلفة 45 مليار جنيه.

7- مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة 40 مليار جنيه.

استثمارات 14 وزارة ومؤسسة في عهد السيسي

1- وزارة السياحة والآثار استثمرت نحو 36 مليار جنيه.

2- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استثمرت بنحو 30 مليار جنيه.

3- 23 مليار جنيه استثمارات لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية غير شاملة الدعم السلعي، بخلاف الدعم السلعي والخبز بقيمة 576 مليار جنيه.

4- استثمار نحو 22 مليار جنيه لصالح وزارة قطاع الأعمال العام.

5- 17 مليار جنيه في مشروعات لصالح وزارة الشباب والرياضة.

6- وزارة الأوقاف شهدت استثمارات بنحو 14.5 مليار جنيه.

7- استثمارات صندوق تحيا مصر بنحو 13 مليار جنيه.

8- وزارة الإنتاج الحربي شهدت مشروعات بنحو 9.8 مليار جنيه.

9- تنفيذ مشروعات واستثمارات لصالح وزارة البيئة بنحو 9 مليار جنيه.

10- وزارة الثقافة شهدت استثمارات بنحو 6 مليار جنيه.

11- مشروعات للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بنحو 5 مليار جنيه.

12- تنفيذ مشروعات لوزارة العدل بنحو 5.5 مليار جنيه.

13- مشروعات لوزارة القوى العاملة بنحو 1.2 مليار جنيه.

14- وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج جرى تنفيذ مشروعات لها بنحو 330 مليون جنيه.