6.2 تريليون جنيه تغير الحياة على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي.. اعرف التفاصيل

تنشر «الوطن»، كشف حساب عن أبرز جهود الدولة المصرية في بناء «الجمهورية الجديدة» في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير تحت عنوان «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، وحمل شعار «إنجازاتنا مفتاح الحياة للمستقبل.. مسيرة الإنجازات في 7 سنوات»، للرئيس على هامش تدشين «أسبوع الصعيد»، في محافظة أسيوط أمس.

تقرير الرؤية والإنجاز: استثمارات بـ1.5 تريليون جنيه بالإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة

وقالت رئاسة الوزراء، في التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه تم انجاز وجاري تنفيذ مشروعات قومية في الدولة المصرية بقيمة 6.2 تريليون جنيه حتى الآن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت وزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنفيذ والإشراف مشروعات منها لجميع مؤسسات الدولة بإجمالي 1.52 تريليون جنيه.

وأوضحت الحكومة، أن هناك 3 قطاعات استثمرت الدولة فيها أكثر من تريليون جنيه على مدار السنوات الماضية، هي كلاً من الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بـ1.5 تريليون جنيه، والبترول والثروة المعدنية بـ1.1 تريليون جنيه، والنقل بـ1.3 تريليون جنيه، فيما جاءت المشروعات التنموية الممولة من وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بـ240 مليار جنيه، ومشروعات الصحة بـ153 مليار جنيه، والتربية والتعليم بقرابة 50 مليار جنيه.

الحكومة: المصريون استعادوا هوية الدولة وواجهوا أعداء الوطن في ثورة 30 يونيو

وأضافت رئاسة الوزراء، في التقرير: «بعد أن اجتمع المصريون على قلب رجل واحد، وقرروا استعادة هوية دولتهم، ومواجهة أعداء الوطن والحياة في ثورة 30 يونيو العظيمة، وبعد أن لبى جيش مصر العظيم نداء الشعب، ووقف بكل حسم وقوة لأعداء الوطن، جاء الشعب بقيادة وطنية مخلصة وضعت الوطن نصب عينيها ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار».

وتابع: «وقررت القيادة السياسية مواجهة كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة، حتى أصبحت جزءًا من حياته، وواقعه، وتحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقوداً حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية، والإجتماعية، والسياسية».

القيادة السياسية اتخذت إجراءات لم تجرؤ أي قيادة أخرى على اتخاذها

وواصلت: «وبصعوبة الحفر في الصخور، بدأت القيادة السياسية مستندة على الظهير الشعبي العظيم في اتخاذ قرارات لم تجرؤ أي قيادة سياسية على اتخاذها على مر التاريخ المصري الحديث، حيث أرست دعائم الأمن والاستقرار السياسي، ومواجهة أعداء الداخل والخارج في منطقة تزخر بالصراعات والأزمات السياسية، وهو ما أعطى إشارة البدء في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شهد له القاصي والداني».

الشعب المصري تحمل عبء إعادة إحياء دولته العظيمة

وتابعت: «وتحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته العظيمة، وواجه التبعات المرة للإصلاح الاقتصادي، بصبر وشجاعة، حتى تحقق له ما أراد، ونجحت كافة قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ووضعت الدولة قدميها بقوة على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة، التي طالما طمح إليها المصريون، وشهدت كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية بنجاح التجربة المصرية، وزخرت تقاريرها بإشادات، وشهادات على مدى الطفرة الحادثة في الاقتصاد المصري».

وأردفت: «وقررت القيادة السياسية أن تنعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي على حياة المواطنين بشكل إيجابي يلمسه الجميع على حد سواء، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى، والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر، بما يمثل أساساً للحاضر، وإرثاً للمستقبل، ولم تترك الدولة مجالاً أو طريقاً لتحسين حياة المواطنين، إلا وطرقته، ووجد المواطن نفسه أمام انجاز جديد، وافتتاح لمشروع عملاق بشكل يومي، وهو ما تمثل في آلاف من مشروعات البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء الاقتصادي».

العين الراصدة لا تخطئ ما تحقق على أرض مصر من انجازات

وأوضح: «والعين الراصدة لا تخطئ بالتأكيد ما تحقق على أرض الواقع من هذه المشروعات، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد مشروع تنموياً نموذجياً، ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، والطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الطرق والكباري، بالإضافة إلى افتتاح قناة السويس الجديدة، وتدشين منطقتها الاقتصادية، وتعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في الملاحة البحرية، إلى جانب وضع شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز».

المدن الذكية ستغير وجه الحياة في الجمهورية الجديدة

وواصل التقرير: «كما أن العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية الممتدة في مختلف المحافظات، ستمثل نقطة تحول ستغير وجه الحياة في الجمهورية الجديدة في وقت لا تتوانى فيه الدولة عن تنفيذ العديد من المشروعات السكنية التي تليق بالمواطن المصري، وتستمر كذلك في جهودها للقضاء على العشوائيات لتنزع فتيل قنبلة موقوتة شكلت تهديداً على مدار سنوات ماضية».

القوات المسلحة ترفع شعار يد تبني.. ويد تحمل السلاح

وأردف: «وكما تعود الشعب من جيشه، أن يكون له الحصن والسند؛ فإن القوات المسلحة طبقت شعار (يد تبني، ويد تحمل السلاح)، بكل إخلاص وتفان؛ فقد أشرفت الإدارات الفنية المتخصصة بالقوات المسلحة على آلاف المشروعات التي تسهم في إعادة بناء الاقتصاد المصري، والتي تنفذها الشركات المصرية المدنية، حتى تضمن توافر كافة عناصر الجودة وتسرع وتيرة الإنجاز، وكذلك نتائج المشروعات المبهرة، ومداعاة لفخر كل المصريين بجيشهم العظيم».

وتابعت الحكومة: «وضمن مسيرة الإنجازات، مضي الدولة المصرية قدماً في توجهها نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً».

صندوق تحيا مصر أداة معاونة في بناء الدولة عبر حلول مرنة

واستطردت رئاسة مجلس الوزراء: «ولا يفوتنا أن نذكر بكل الاعزاز إنجازات صندوق تحيا مصر التي لا تخطئها عين، والذي يعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية في وجود أداة معاونة في بناء الدولة عبر حلول مرنة، وفعالة للتحديات التي تواجهها الدولة، بل والمشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تحسن من جودة حياة ملايين المصريين».

وقالت الحكومة: «ولا يغيب الحديث في هذه المسيرة، عن جهود الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة وعصرية؛ حيث تم إطلاق مشروع (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة، والذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، بهدف تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية، وتقديم خدمات أفضل للمصريين، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية برعاية الرئيس تحت شعار 100 مليون صحة».

وأوضحت أن المبادرات الصحية الرئاسية، جاءت في إطار الحرص على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

دولة 30 يونيو نقطة تحول فارقة ومضيئة في ملف المواطنة والسلم الاجتماعي

وتابعت: «ليس هذا فحسب، بل إن دولة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة ومضيئة في ملف المواطنة، والسلم الاجتماعي في ظل الحرص على بناء دولة تعلي وترسخ قيم القانون، والمواطنة، والانتماء، وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات، دون النظر إلى دياناتهم أو معتقاداتهم؛ فالكل سواء».

وأردفت: «فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع في شتى المجالات، حتى وصلت لأرفع المناصب، إلى جانب التعامل الحاسم مع العديد من المشكلات التي كانت متجذرة في التاريخ لأهالي النوبة (أرض الذهب)، وتلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، كونهم جزءًا أصيلاً لا يتجزأ من النسيج الوطني للشعب المصري».

انجازات الدولة المصرية رسالة أمل وتفاؤل وتدفع لمزيد من الجد والاجتهاد

ولفتت الحكومة إلى أن هذا الكتاب يأتي محاولة من الدولة لحصر أهم وأبرز إنجازاتها منذ 30 يونيو 2014 حتى 20 يونيو 2021، موضحة أن رسائل التفاؤل والأمل، تحفز على العمل الدؤوب، وتدفع لمزيد من الجد والاجتهاد، والتفاني والعطاء، بعد أن تكشفت واتضحت ملامح الجمهورية الجديدة، وكرست مصر جهودها لتعزيز مكانتها كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار، جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب، ويتواكب مع حجم التحديات والمسئوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل».