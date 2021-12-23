نافاس حارس باريس سان جيرمان يصل الغردقة مع عائلته لقضاء عطلة الكريسماس

وصل كيلور نافاس، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رفقة عائلته إلى مدينة الغردقة، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي، لقضاء فترة عطلة أعياد الميلاد والكريسماس في مصر.

نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان في الغردقة

وتُعد تلك المرة الثانية، التي يدعو فيها كامل أبو علي حارس باريس سان جيرمان، لزيارة مدينة الغردقة، إذ زار نافاس البحر الأحمر في عام 2019، إذ تعتبر علاقة الطرفين جيدة على المستوى الشخصي خلال الفترة الماضية وكذلك بعض من اللاعبين العالميين.

ويقضي نافاس فترة العطلة الشتوية وأعياد الكريسماس في الوقت الحالي، بعد الحصول على راحة سلبية من ناديه باريس سان جيرمان.

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