عروض متاحة برحلات مصر للطيران في الكريسماس.. «لو بتفكر تسافر»

قدمت شركة مصر للطيران، الراعي الرسمي للطيران المصري، عدد من الرحلات التي يستطيع المواطن الاستفادة منها، بالسفر داخليا لمناطق عدة، كمرسى علم والأقصر وأسوان، أو خارجية كدبي وفرانكفورت وميونخ، وغيرها من المناطق السياحية خلال الاحتفال بعيد الكريسماس السبت المقبل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد أبرز الرحلات الداخلية والخارجية المتاحة من خلال مصر للطيران، للاستفادة منها خلال احتفالات الكريسماس، بحسب إعلان الشركة، على النحو التالي:

- يستطيع المواطن الاستمتاع بمرسى علم مع مصر للطيران ابتداءً من 2450 جنيه مصري.

- الغردقة - شرم الشيخ يبدأ من 1580جنيها مصريا.

- شرم الشيخ - الغردقة من 1580 جنيها مصريا.

- القاهرة - أسوان يبدأ من 2450 جنيها مصريا.

- القاهرة - الأقصر من 2150 جنيها مصريا.

- القاهرة - مرسى علم من 2450 جنيها مصريا.

العروض الخارجية من مصر للطيران

- تبليسي عبر اسطنبول بداية من 9227 جنيه مصري.

- صوفيا عبر اسطنبول بداية من 8805 جنيه مصري.

- الرياض بداية من4767 جنيها مصريا.

- أبوظبي بداية من 5709 جنيها مصريا.

- دوالا يبدأ من 7044 جنيها مصريا.

- ميلان بداية من 5960 جنيها مصريا.

- بودابست بداية من 6490 جنيها مصريا.

- واشنطن بداية من 11458 جنيها مصريا.

- جوهانسبرج بداية من 7561 جنيها مصريا.

- مسقط يبدأ من 5251 جنيها مصريا.

- دوسلدورف يبدأ من 7860 جنيها مصريا.

- دوحة بداية من4722 جنيها مصريا.

- أثينا يبدأ من 4284 جنيهاً.

- نيويورك يبدأ من 11708 جنيها مصريا.

- برلين بداية من 8067 جنيها مصريا.

- تورونتو يبدأ من 13181 جنيها مصريا.

- أكرا يبدأ من 8285 جنيها مصريا.

- الشارقة تبدأ من 5009 جنيها مصريا.

- دبي تبدأ من 4999 جنيها مصريا.

- البحرين من 4451 جنيها مصريا.

- اسطنبول من5433 جنيها مصريا.

- بروكسل من 7094 جنيها مصريا.

- باريس من5976 جنيها مصريا.

- فيينا من6250 جنيها مصريا.

- ميونخ من 7242 جنيها مصريا.

- فرانكفورت من 8285 جنيها مصريا.

- لندن من 7988 جنيها مصريا.