حفلات الأوبرا والساقية ومسرح الزمالك في الكريسماس 25 ديسمبر

ينتظر الكثير من المواطنين احتفالات الكريسماس والتي توافق السبت 25 ديسمبر للخروج والاستمتاع بالعروض والحفلات التي تقدم على عدد من المسارح ومن بينها مسرح دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي بالزمالك، واللذان يحرصان كل عام على تقديم باقة مميزة من الأعمال التي تطفوا روح البهجة وخلال ساعات الحفل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد تفاصيل حفلات دار الأوبرا وساقية الصاوي خلال احتفالات الكريسماس على النحو التالي:

حفلات الساقية

يلتقي جمهور الساقية بالزمالك خلال احتفالات الكريسماس مع فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي والتي تقدم حالة روحانية خالصة داخل قاعة النهر بسعر 100 جنيه، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءً.

كما تقدم الساقية حفل موسيقى عربية للمطرب أحمد شوقي يوم 25 ديسمبر خلال الساعة 7:30 و 9:30 مساء.

عرض الأوبرا

وفي الأوبرا الجمهور على موعد مع كورال أم النور - حفل عيد الميلاد، والذي يقدم يوم 25 ديسمبر الساعة 8 مساء على مسرح الجمهورية بسعر 45 جنيها.

ونوهت الأوبرا أن المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها، وأن الأوبرا غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك، على أن تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة، وأنه غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

عرض مسرح الزمالك

وعلى مسرح الزمالك يلتقي الجمهور مع The Sinatras بسعر 157 وفي تمام الساعة 7 مساءً.

حفل كسارة البندق

وفي سياق متصل، تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، رائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي «كسارة البندق»، من إخراج عبد المنعم كامل، وإعادة الإخراج لـ أرمينيا كامل، وذلك في 5 حفلات على المسرح الكبير تبدأ الثامنة مساء يوميا خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري.