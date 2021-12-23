«الرئاسي الليبي» في الذكرى الـ70 للاستقلال: وحدة الشعب وسيادته صمام أمان

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في كلمة لليبيين اليوم بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، أن المجلس لن يتهاون أو يستكين حتى يعيد تراث ليبيا وتاريخها في الوحدة والاستقلال، بإرادة ليبية موحدة، وعهد للدولة جديد، واحد في الإرادة والإدارة، واحد في القرار والمصير.

«المنفي»: لم ولن ندخر جهدا لتوحيد كافة الجهود السياسية في مسار وطني واحد يضم الجميع

وأضاف: «لا مساس بوحدة الشعب وسيادته ولا تهاون في ذلك ولا تفريط، وهذا في ما آليناه على أنفسنا في المجلس الرئاسي، إنه صمام أمان وجسر عبور نحو استحقاق انتخابي لا عدول عنه، ولا جدال فيه، وآلينا على أنفسنا أيضا، تجنيب شعبنا ويلات الحروب وتعزيز قيم الحوار والتسامح والعفو والتعايش بين جميع الليبيين، سواسية في الواجبات سواسية في الحقوق بلا تفريق وبلا تمييز».

وتابع: «وإننا لم ندخر جهدا ولن ندخره لتوحيد كافة الجهود السياسية في مسار وطني واحد يضم الجميع، كل ذلك وغيره آليناه على أنفسنا وألزمناها به، فإن في أعناقنا أمانة هذا الشعب الأبي، حياته وغذاؤه وأمنه وسيادته بل وصون ميراثه في التاريخ».

رئيس الرئاسي الليبي: لن نتهاون أو نستكين حتى نعيد تاريخ الليبيين في الوحدة والاستقلال

وقال المنفي في سياق كلمته: «لقد ناضل آباؤنا المؤسسون من أجل استقلال الإرادة السياسية الليبية والقرار السياسي الليبي، وأبوا إلا دولة واحدة لكل الليبيين، ومتحدة بكل الليبيين، واستقلال تام في الرابع والعشرين من ديسمبر لعام 1951، لقد كان استقلال ليبيا بإرادة ليبية حرة قاوم بها أباؤنا المؤسسون مخططات الانتداب والوصاية، حتى رضخت الإرادة الدولية آنذاك لإرادة شعبنا الأبي».

وأوضح: «لقد كان شعبنا آنذاك، في الإدارة 3 أقاليم، لكنه كان في الإرادة إقليما واحدا لا يقبل القسمة، على اثنين، لقد انتصرت الإرادة الليبية المتحدة فتأسست المملكة الليبية المتحدة، وتلاشت أحلام دول متحدة في التجزئة والتقسيم، ونحن اليوم لن نتهاون أو نستكين حتى نعيد التاريخ نفسه».