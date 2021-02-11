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محمود مسلم

حفتر يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

كتب:

وكالات
05:10 م | الخميس 11 فبراير 2021
المشير خليفة حفتر

المشير خليفة حفتر

استقبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأكد حفتر خلال استقباله المنفي، دعم الجيش الوطني الليبي لعملية السلام والحفاظ على الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ودعم المجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات من أجل الوصول إلى الانتخابات المنتظرة.

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