نادر سعد: مطلوب حضور الوزراء أسبوعيا للعاصمة.. وليس كل قرارات الدعم تعرض علينا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اليوم كان مميزًا، بسبب عقد الاجتماع الأول للحكومة المصرية بكامل وزاراتها في مقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن الحكومة في وقت سابق، في عام 2019، سبق وعقدت اجتماعًا في مقرها الجديد في مدينة العلمين، لكن اليوم مختلف بكل المقاييس، والفرحة أكبر، لأنه يشهد بداية تحقيق الحلم الذي بدأ منذ خمس سنوات.

الانتقال في 5 سنوات فقط

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس، أن الشركات الكبرى الدولية قالت إن الانتقال إلى العاصمة الجديدة يستغرق وقتًا من 15 إلى 20 سنة، لكن بالاعتماد على سواعد المصريين، يتم الانتقال في 5 سنوات فقط، واليوم هو البداية، والأيام المقبلة ستشهد المزيد من التفاعلات بخصوص العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الوزارات المختلفة بدأت من هذا الأسبوع في استلام المباني الإدارية الخاصة بها، وكل وزارة سوف تترك طاقمًا إداريًا وفنيًا لاستلام المباني وتجربة الأنظمة الإلكترونية المختلفة، للاطمئنان على أن هذه التطبيقات تعمل بكفاءة، وهذا يحتاج إلى أطقم موجودة باستمرار، وأعداد هذه الأطقم سوف تزداد بمرور الوقت، والتشغيل التجريبي، سيستغرق ست أشهر، مشددًا على أن رئيس الوزراء طلب من المجلس أن يتواجدوا مرة على الأقل مرة أسبوعيا في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيساهم في سرعة الانتقال.

إعادة هيكلة الدعم

أما بالنسبة لمسألة الدعم، فأشار إلى أنه ليس كل القرارات الخاصة بإعادة هيكلة الدعم تحتاج للعمرض على مجلس الوزراء، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي تطرق إلى موضوع إعادة هيكلة الدعم، بناء على سؤال من أحد الصحفيين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أوضح، أن إعادة هيكلة الدعم هدفها وصول الدعم إلى مستحقيه، كما حدث في موضوع دعم الطاقة، عندما كان يكبد ميزانية الدولة 128 مليار جنيه وأصبح الآن حوالي 17 مليار، والمبلغ الكبير الذي توافر جرى توجيهه كله لمشروعات تنموية في مجال الصحة أو برامج تكافل وكرامة، مشددًا على أن فحوى الهيكلة تهدف إلى إعادة توجيهه.