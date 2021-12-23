الوزراء يتوافدون على مقرهم الجديد في العاصمة الإدارية

بدأ وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، التوافد إلى مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لبدء الاجتماع الأول للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية.

توجيهات رئاسية ببدء الانتقال التجريبي للحكومة للعاصمة الإدارية

ويبدأ خلال دقائق الاجتماع الأول للحكومة في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل توجيهات رئاسية ببدء الانتقال التجريبي للحكومة للعاصمة الإدارية، قبل الانتقال الرسمي للوزارات الذي يتم بعد 6 أشهر من الآن.