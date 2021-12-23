مدبولي: انعقاد اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية بداية جمهورية جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة أجرت أول اجتماع لها في العاصمة الإدارية الجديدة بعد 5 سنوات فقط من بدء العمل فيها، موضحًا: «الواحد حاسس فعلا بالفخر إن دي بداية جمهورية جديدة».

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها بالعاصمة الإدارية الجديدة: «الدولة المصرية تتحرك لكي يكون هناك تنمية في كل شبر، بالأمس كنا في الصعيد، وسنستكمل افتتاح المشروعات الكبرى في الأسبوع المقبل، والنهاردة إحنا في العاصمة الإدارية وهو ما يظهر إن فيه شغل وعمل وإنتاج في كل شبر من الدولة المصرية».

8 قرارات في أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

وأعلن مجلس الوزراء في اجتماع تاريخي للحكومة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على عدد من القرارات المهمة، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة

ووافق مجلس الوزراء، على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر «رجب وشعبان ورمضان» من العام الهجري الحالي، للمعتمر وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان، ناحية أبو الريش قبلي محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحي.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في التوقيع على تجديد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة ميكروسوفت، وعقد الدعم الفني الموحد للحكومة، لتوفير رُخص البرامج للحكومة المصرية، وذلك في إطار تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي في عدد من القطاعات.