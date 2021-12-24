«التحالف العربي»: سنفرض على الحوثيين احترام أحكام القانون الدولي

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية «التحالف العربي»، إنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني

وأضاف «التحالف العربي»: «أمام الحوثيين ساعة على انتهاء المهلة المعطاة»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي

وكان «التحالف العربي»، طالب مساء أمس الخميس، الحوثيين بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها عناصره، معلنا إعطاء مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة الملعب المدني لحالته الطبيعية.

وقال «التحالف العربي»، إن المهلة تبدأ من الساعة 08:00 مساء بتوقيت صنعاء «07:00 مساء بتوقيت القاهرة»، مضيفا أن إسقاط الحماية عن الملعب، سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح «التحالف»، أنه سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن إعلان «التحالف العربي»، تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذه هجوما إرهابيا في البحر الأحمر، يؤكد استمرار محاولات الحوثيين، بإيعاز وتخطيط وتسليح ايراني، تنفيذ هجمات إرهابية وتهديد أمن السفن التجارية وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.

من جانبها، أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قام بها الحوثيون الإرهابيون المدعومين من إيران، والتي حاولت من خلالها استهداف «مطار أبها الدولي» بطائرة مسيرة مفخخة، مجددة تضامنها الكامل مع الرياض ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».