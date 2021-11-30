«التحالف العربي»: تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية يسيطر عليها الحوثيون

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون.

«التحالف»: العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

وطلب «التحالف العربي»، من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وقال إن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان «التحالف»، أعلن في وقت سابق، تنفيذ 15 استهدافًا ضد الحوثيين في مأرب وسط اليمن والجوف الواقعة في شمالي شرق «صنعاء»، مشيرا إلى تدمير 12 آلية، وأدت لمقتل أكثر من 85 عنصرًا إرهابيا.

من جانبه، قال قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 ميكا، العميد الركن مفرح بحيبح، إن الحوثيين أصبحوا يعيشون لحظاتهم وأيامهم الأخيرة نتيجة الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تلقوها في معاركهم الأخيرة في الجبهات الجنوبية.

وأضاف بحيبح، لموقع «سبتمبر نت»، أن اليمن يأبى الضيم والذل والخنوع الذي تمارسه الحوثيون السلالة والكهنوت الإمامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدا أن محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء» أبعد على المد الفارسي وميليشياته الحوثية.

من جانبه، قال وزير الاعلام اليمني، معمر الأرياني، إن العلاقة بين النظام الايراني والحوثيين لم تبدأ مع الانقلاب، مضيفا أنها ليست علاقة عابرة، فقد انطلقت مع بدايات ظهورها في «صعدة» شمال غربي العاصمة اليمنية، وتقديم طهران الدعم العسكري والسياسي والإعلامي إبان الحروب الـ6، واستضافة مؤسسها وعدد من قياداتها الذين تخرجوا من حوزات قم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».