القصة الكاملة لاستهداف الحوثيين «مطار أبها الدولي» في السعودية (فيديو)

اعترضت الدفاعات السعودية، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، فيما أشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى وقوع 8 إصابات، وفقا للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.

الهجوم تسبب في تضرر طائرة مدنية من طراز «320»

وأكدت المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على المطار السعودي، تضرر طائرة مدنية من طراز «320»، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة مطار أبها الدولي.

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن: «الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثيين خلال 24 ساعة، يمثل جريمة حرب»، مشيرا إلى أنه أعلن، فجر الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة.

وكان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أعلن مساء أمس الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه ⁧‫نجران⁩ في السعودية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وشدد أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا الحوثية.

وتأتي تلك محاولات ميليشيا الحوثي المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

من جانبها دانت السفارة الأمريكية في السعودية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي وصفته بـ «الفظيع» الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي، ودعت الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين والعمل على إيجاد حل دبلوماسي للصراع في اليمن.

السفارة الأمريكية في الرياض: الهجوم هدد الأرواح

وأضافت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها أن «الهجوم على مطار أبها هدد الأرواح والبنية التحتية وآفاق السلام والاستقرار في اليمن».

فيما دان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الثلاثاء، إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة ملغمة باتجاه مطار أبها الدولي في السعودية، ووصف الهجوم بأنه «إرهابي جبان».