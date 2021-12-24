مقتل 5 أشخاص نتيجة انفجارات قرب قاعدة جوية شمال شرقي نيجيريا

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 15 آخرين، جراء انفجارات قرب قاعدة جوية في بلدة مايدوجوري عاصمة ولاية برنو الواقعة شمال شرقي نيجيريا، قبل زيارة لـ رئيس البلاد، محمد بخاري.

وقال سكان محليين، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة جوماري أيافي في مايدوجوري، على بعد مئات الأمتار من القاعدة الجوية، التي هبطت فيها طائرة الرئيس النيجيري بعد أقل من ساعة من دوي الانفجارات، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

إلحاق أضرار جسيمة بـ3 منازل

من جانبه، أشار شاهد، إلى رؤيته لجثتين إحداهما لطفل، وبضعة مصابين يتم نقلهم إلى المستشفى في شاحنات مفتوحة، ولحقت أضرار جسيمة بـ3 منازل ويشتبه السكان في العناصر الإرهابية في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان أكثر من 70 مسافرا، تم اختطافهم من قبل مسلحين، أمس الأول الأربعاء، على طول طريق كادونا- بيرنين جواري في نيجيريا، وفقا لما ذكره موقع «ديتلاين» الإخباري.

من جانبها، أعلنت سلطات قيادة شرطة ولاية كادونا، أنها أنقذت 48 من الضحايا المختطفين.

وكان شهود عيان، أشاروا في وفت سابق، إلى أن السيارات التي كانت تقل المسافرين، ومعظمهم من التجار، كانت قد تعرضت لهجوم من قبل عدد كبير من المسلحين صباح أمس الاول الأربعاء، حيث قاموا باقتياد المسافرين باتجاه الغابة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي موزمبيق، أعلنت القوات الإقليمية المشاركة في الجيش عن تفكيك قاعدتين لجماعات مسلحة وتصفية 14 من عناصرها هذا الأسبوع بـ مقاطعة كابو ديلجادو شمال شرقي البلاد، فيما قتل عنصر جنوب إفريقي، من قوات المهمة العسكرية للجماعة التنموية للجنوب الأفريقي «16 دولة إقليمية»، وأصيب عنصران اثنان، في قتال عنيف يومي 19 و20 ديسمبر الجاري قرب قرية تشاي في مقاطعة ماكومي.