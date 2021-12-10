مقتل 16 شخصا في هجوم مسلح على مسجد شمال نيجيريا

أعلن المسؤول الحكومي في نيجيريا «الحسن عيسى مزكوكا»، أن 16 شخصا لقوا حتفهم، فيما تم اختطاف آخرين في هجوم شنه مسلحون على أحد المساجد بقرية «باري»، بمنطقة «ماشيجو»، في ولاية «النيجر» شمالي البلاد.

مسلحون قتل أشخاصا بؤدون صلاة الجمعة

وأوضح المسؤول النيجيري، وفقا لقناة «إيه بي سي»، الأمريكية اليوم الجمعة، أن الهجوم استغرق عدة ساعات، وأن العشرات من المسلحين على متن دراجات نارية، قتلوا أشخاص كانوا يؤدون صلاة الجمعة بأحد المساجد، كما قاموا بعمليات نهب، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.