الصين تعرض إرسال فريق إلى نيجيريا لعلاج المشكلات الأمنية

عرضت الصين إرسال خبراء تحقيق جنائي إلى نيجيريا، للمساعدة في علاج المشكلات الأمنية في نيجيريا، وكشف السفير الصيني، تسوي جيان تشون، عن العرض خلال فعالية في جامعة أحمدو بيلو في مدينة زاريا، للاحتفال ببرنامج المنح الدراسية الذي تموله الصين.

الصين قلقة بشأن الوضع الامني في نيجيريا

وبحسب صحيفة «ساوث تشينا مورننج بوست» الصينية، لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكن العرض يأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات في نيجيريا، والتي تعاني من سلسلة من التمرد المستمر منذ فترة طويلة، ما دفع السفارة الصينية إلى عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع الشركات الصينية لمناقشة تدابير أمنية.

ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية عن السفير الصيني قوله، إنّ الحكومة المركزية في الصين قلقة حقًا بشأن الوضع الأمني ​​في نيجيريا، وبشأن المواطنين الصينيين في نيجيريا، لذلك قررت الحكومة المركزية إرسال وفد رفيع المستوى من خبراء التحقيق الجنائي من ذوي الخبرة الحقيقية.

الصين تتبنى برامج برامج لتدريب العسكريين الأفارقة

وتابع تسوي، أنّ الخبراء سوف يأتون إلى نيجيريا ويتحدثون إلى الحكومة، لمناقشة كيف يمكنهم إيجاد طريقة للعمل معًا للتغلب على التحدي الذي يواجهونه، مضيفا أنّ الصين أطلقت برامج مساعدة وساعدت في تدريب العسكريين الأفارقة في إطار مبادرة الحزام والطريق وفي مجالات القانون والنظام وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومحاربة القرصنة ومكافحة الإرهاب.

وتقدم الصين تدريبات عسكرية وأمنية للدول الأفريقية منذ عقود، وقال محللون إنّها كثّفت مشاركتها في السنوات الأخيرة، وفي وثيقة أصدرتها حكومة الصين بعنوان «الصين وأفريقيا في العصر الجديد» في أواخر نوفمبر، سلّطت بكين الضوء على استخدامها للموانئ والتدريبات المشتركة لبناء علاقات أقوى.

يذكر أنّ عدد من العسكريين تلقوا تدريبات في الصين، ويقدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولايات المتحدة في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام، أنّ العدد بلغ عشرات الآلاف.