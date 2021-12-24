مصرع 32 شخصا في حريق عبارة استمر 3 ساعات بـ بنجلادش

لقى 32 شخصا مصرعهم، جراء حريق اندلع في عبارة بـ بنجلادش، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووقع الحادث في حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الجمعة، عندما اشتعلت النيران في العبارة بـ نهر سوجاندا، بالقرب من جالوكاثي سادار، واستمر الحريق لمدة 3 ساعات.

وقال مسؤولون محليون، إن العبارة كانت تقل أكثر من 500 راكب في نهر بـ بنجلاديش، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب مئات آخرون، فيما قالت ذكرت وكالة «بي إن أو نيوز»، مقرها في تيلبورج الهولندية، إن أعمال الإنقاذ مستمرة في الموقع، متوقعة ارتفاع عدد القتلى.

إصابة ما لايقل عن 200 شخصا جراء الحريق

من جانبه، أشار موقع « بي دي نيوز 24» الإخباري، في تقرير منفصل ، أنه يُعتقد أن عدد الجرحى لا يقل عن 200.

وقفز العديد من الركاب إلى النهر في محاولة يائسة لإنقاذ حياتهم، فيما قال الناجون، إن العبارة كانت مليئة بالركاب.

بدورها، تقوم 5 وحدات من رجال الإطفاء بعمليات إنقاذ، فيما تعقدت جهود الإنقاذ بسبب الضباب الكثيف في الصباح الباكر فوق النهر.