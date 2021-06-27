تفاصيل انفجار بنجلاديش: 7 قتلى و50 مصابا بينهم 10 في حالة خطرة

أعلنت الشرطة في بنجلاديش وإدارة الإطفاء، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات، في انفجار في دكا، عاصمة بنجلاديش، مساء اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، لم تتمكن السلطات في بنجلاديش من تحديد طبيعة الانفجار الذي ألحق أضرارا بالمركبات والمباني المحيطة.

وأوضح فيصل الرحمن، مسؤول غرفة التحكم في إدارة مكافحة الحرائق إن الانفجار وقع مساء الأحد في مبنى في منطقة موغبازار في العاصمة دكا، وأن رجال الإنقاذ هرعوا إلى موقع الانفجار.

وأشار مسؤول غرفة التحكم إلى أن سبعة مبانٍ على الأقل تعرضت لأضرار بسبب قوة الانفجار.

وأوضح شفيق الإسلام، مفوض شرطة العاصمة دكا، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، مشيرا إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات.

وأشار شهود إلى أن موقع الحادث بات مشهدا يجسد الدمار، حيث انتشرت شظايا الزجاج والخرسانة المحطمة في الشوارع.

وأضاف الشهود، أن حافلتي ركاب تضررتا بشدة أمام المبنى الذي وقع فيه الانفجار.

وقالت شبكة محطات «إيكاتور تي في» التلفزيونية ومقرها دكا، إن نحو خمسين شخصا نقلوا إلى المستشفيات بينهم عشرة في حالة خطيرة.

فيما لم يتضح على الفور سبب الانفجار لكن المبنى الرئيسي الذي وقع فيه الانفجار كان به متجر للوجبات السريعة.

كما أشارت تقارير إلى أن تسربا من خط غاز أو أسطوانات غاز يستخدمها المطعم ربما كان السبب في الانفجار.

والشهر الماضى، غرقت عبارة وسط بنجلاديش كان على متنها أكثر من 50 شخصا وأسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وفقدان عشرات آخرين.

ونهاية العام الماضي، في سبتمبر 2020، وقع انفجار في مسجد في بنجلاديش في مقاطعة نارايانجانج التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب دكا أسفر عن مقتل 24 شخص.