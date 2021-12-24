الأسواق تترقب إعلان الشركات أسعار الأسمنت الجديدة اليوم

استقرت أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة، وسط ترقب لإعلان الشركات عن الأسعار الجديدة التي يتم إعلانها أسبوعيا، إلّا أنّ كل المؤشرات تؤكد استمرار الاستقرار في الأسعار حتى نهاية العام الجارى 2021، تزامنًا مع تراجع عمليات البناء وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية نحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى 50 مليون طن سنويا، ووجود فوائض إنتاجية نحو 33 مليون طن .

ويعاني سوق الأسمنت من ركود حاد في المبيعات باستثناء المشروعات القومية التي تعد حافزًا رئيسيًا للشركات على الاستمرارية وسط تراجع أعمال البناء من قبل الأهالى والتي تستحوذ على 60% من حجم الإنتاج، وفقًا لرئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات.

ويهتم العاملون بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، والمستهلك، بمعرفة أسعار مواد البناء خاصة أسعار الأسمنت، وتستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدّمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، أسعار الأسمنت التي شهدت استقرارًا في الأصناف، سواء «مسلح أو مقاوم أو أبيض أو الجبس».

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

- سجل سعر الأسمنت المسلح نحو 1050 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «وداي النيل» 1010 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت «النصر» لنحو 1020 جنيهًا.

ـ سجل سعر أسمنت «حلوان» 1050 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت «لافارج المخصوص» إلى 1050 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «سيناء 425» نحو 980 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت «المسلة» 1000 جنيه.

- وصل سعر أسمنت «السويدي» لنحو 1060 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت «العسكري بني سويف» 980 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت السهم بسعر 1010 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- الأسمنت الأبيض «العادة» بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت «سوبر رويال» بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض بسعر 2420 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر سيناء» بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» بسعر 2430 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «الواحة» بسعر 790 جنيهًا.

- أسمنت أسيوط «إيه وان»، بسعر 770 جنيهات.

- العمران 888 يباع بسعر 770جنيها .

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسمنت مقاوم المسلح بسعر 1090 جنيه.

- أسمنت أسيك سي وتر بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار بسعر 1110 جنيهات.

- أسمنت السويس «سي وتر» بسعر 1090 جنيهًا.

- أسمنت «السهم» بسعر 1050 جنيهًا.

أسعار الجبس اليوم

- جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

- جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.

- جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيهًا.

- سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.