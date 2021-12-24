  الشعب الليبي يحيي الذكرى 70 للاستقلال وسط تطلعات تحقيق الأمن والاستقرار

يحيي الليبيون الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، اليوم الجمعة، 24 ديسمبر، بعد تحررها من الاستعمار الإيطالي على خلفية معارك بطولية خاضوها منذ أن وطأت أقدام المستعمر الأراضي الليبية حتى الإعلان عن الاستقلال الذي جاء تأسيسا على القرار 289 الصادر عن المجتمع الدولي في 21 نوفمبر 1949.

وجاء الإعلان رسميا عن استقلال ليبيا ليتوج نضال شعب بأكمله وسط تضحيات جسام قدمها لأكثر من عقدين من الزمان عبر سلسلة من المعارك البطولية التي سجلها التاريخ وامتزجت فيها دماء الليبيين من مختلف مناطق البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

الشعب الليبى يتطلع للأمن والاستقرار

ويتطلع الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن، عبر تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، لتعود بلدًا موحدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، من خلال الحلول الناجعة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي يتعاون فيها الجميع من أجل بناء الدولة الموعودة.

انتخابات رئاسية وبرلمانية

ويأمل الليبيون وهم يحيون ذكرى هذه المناسبة المجيدة أن تحل هذه الذكرى فاتحة لعام جديد يعم فيه الخير والطمأنينة وتجري فيه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنتهي المراحل الانتقالية لتبدأ عملية التداول السلمي للسلطة وينعم الشعب بالحرية ويتجاوز كل المحن ويتوجه إلى العمل والبناء لتحقيق دولة القانون والرفاهية والشفافية والنهضة العلمية والتنموية في شتى مناحي الحياة.