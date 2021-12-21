سفير أمريكا في ليبيا: سنفرض عقوبات على من يعرقل الانتخابات الليبية

أكد السفير الأمريكي في ليبيا «ريتشارد نورلاند»، أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من يحاول عرقلة الانتخابات الليبية، قائلًا: «الشعب الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة شرعية منتخبة».

وذكر «نورلاند»، خلال لقائه مع مرشحى الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت قناة «الحرة الأمريكية»، اليوم، أنّ الولايات المتحدة ترغب في إجراء الانتخابات الليبية في وقتها المحدد 24 ديسمبر.

«نورلاند»:الشعب الليبى يتطلع إلى تشكيل حكومة شرعية منتخبة

وكان السفير الأمريكي في ليبيا قال، أمس الإثنين: «انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي برفقة رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، روبنشتاين»، وفقا لما نقلته صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.