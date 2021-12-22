تفاصيل طلب مفوضية الانتخابات الليبية تأجيل انتخابات الرئاسة لمدة شهر

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحددا لها، بعد غدٍ الموافق 24 ديسمبر، واقترحت على مجلس النواب الليبي إرجاء الانتخابات إلى يوم 24 يناير المقبل.

وذكرت المفوضية في بيان، أنّها أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلي تغيير سلمي للسلطة تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون.

وأضافت: «على الرغم من الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التي واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية إلا أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره بكافة ارجاء الوطن.

المفوضية تؤكد أن الصعوبات التي تواجه انتخابات الرئاسة الليبية لا تنتهي

واستدركت: « تلك الصعوبات لا تنفك حتى تأتي بأخرى، فقد شكلت مرحلة الطعون المنعطف الخطير لمسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها كان أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها عددا من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط».

وتابعت: «كما أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة، التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور».

المفوضية تقترح تأجيل انتخابات الرئاسة ليوم 24 يناير

وبحسب بيان المفوضية، ووفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوماً، فإن المفوضية تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يُؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 عملاً بنص المادة أعلاه، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

المفوضية توضح موقف انتخابات مجلس النواب

وعلى مستوى عملية انتخاب مجلس النواب المقررة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2021، فإن عملية التدقيق في طلبات المرشحين البالغ عددها (5385) قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.

وأكدت المفوضية أنه حال استلامها لردود شركائها في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

المفوضية تؤكد أنها لم تتخل عن مسؤوليتها

وفي ختام بيانها قالت المفوضية: «نود أن نؤكد على أننا لم نتخل عن تحمل مسؤولياتنا، وأنجزنا ما يتوجب علينا القيام به بما لا يدع مجالا للشك في حيادتينا واستقلاليتنا»، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لها بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم اجنداتهم العبثية.

وقالت أيضا: «في الوقت نفسه نضع السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسئولياتها والتزاماتها في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال شعبنا وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء».