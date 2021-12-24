مسابقة لتعيين «حانوتية» بمقابر سمنود في الغربية

أعلن ديوان مدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، عن حاجته لتشغيل حانوتيين بنطاق المقابر المخصصة، وفق بنود اشتراطات ومعايير كفاءة من خلال التقديم بالمركز التكنولوجي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بأهمية حسن انتقاء المتقدمين لشغل مهنة دفن الموتى.

في المقابل أكد المحاسب إسلام النجار رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، أنه جرى نشر اشتراطات في مسابقة التعيين للاختيار الحانوتيين لمزاولة أعمال دفن الموتى.

شروط ومعايير الاختيار وفق صحيفة الأحوال الجنائية

وأشار رئيس مدينة سمنود إلى أنه من بين تلك الشروط أن يكون حسن السير والسلوك والتقدم بالفيش الصحيفة الجنائية، وتوفير صورة البطاقة وبيانات محل الإقامة لضمان اختيار الأفضل حفاظا على صالح المواطنين خلال الفترة المقبلة تلبية لرغباتهم.

جدير بالذكر أن شوارع وميادين مراكز محافظة الغربية تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وهطول أمطار خفيفة، وهو ما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة.

سوء الأحوال الجوية يتسبب في تعطل حركة المرور نسبيا

كما نتج عن سوء الأحوال الجوية والطقس ارتباك ملحوظ في سير حركة النقل والمواصلات مروريا إثر شيوع الغيوم وصعوبة الرؤية، على الطرق المطلة على أراض زراعية والمسطحات ومياه الترع.