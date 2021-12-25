الصحة: إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم بـ 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 9 قوافل طبية جديدة في 9 محافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، ضمن خطتها لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذًا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات، وخاصة الطبي.

القوافل تنطلق اليوم بالمحافظات

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن القوافل الطبية ستنطلق اليوم السبت وغدا الأحد الموافق 25 و26 ديسمبر الجاري، في محافظات «أسيوط- سوهاج- المنوفية- القليوبية- كفر الشيخ- الأقصر- الوادي الجديد- الفيوم- الإسكندرية».

الصحة تستهدف الأماكن النائية

وتعطي الحكومة أولوية قصوى للقضاء على العادات الخاطئة والأمراض والفيروسات المنتشرة، وتوفير الفرق الطبية خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل

وكشفت الوزارة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، والتي تمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين، ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل، تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- قرية السوالم مركز أبنوب بمحافظة أسيوط

- قرية الجزازرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج

- قرية كفر داود مركز السادات بمحافظة المنوفية

- قرية المناديل مركز الخانكة بمحافظة القليوبية

- قرية كفر مجر مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ

- قرية المطاعية مركز البياضية بمحافظة الأقصر

- قرية الجزاير مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد

- قرية مطول مركز اطسا بمحافظة الفيوم

- برج العرب القديم ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية