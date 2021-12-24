«الدواء» تحذر: شراء الأعشاب الطبية من العطارين خطر

نشرت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» منشورا توضح فيه خطورة الأعشاب التي يتم شراؤها من العطارين والأعشاب، وبين الأدوية العشبية التي يتم توافرها في الصيدليات، ويتم صرفها للمرضى، وفقا للحالة المرضية التي يعاني منها بعض الأشخاص الذين لديهم بعض الأعراض الجانبية، والتي يمكن أن تساعدهم على الشفاء.

الأعشاب الطبية بالصيدلة مجهزة علميا

وكشفت هيئة الدواء عن الفرق بين الأدوية الشعبية وبين الوصفات الشعبية المباعة عند العطاريين، موضحة أن الأدوية الشعبية التي تباع في الصيدليات هي عبارة عن مستحضرات صيدلية تحتوي على مادة عشبية أو أكثر يكون لها تأثير علاجي، وأن المادة تكون من النبات نفسه أو جزء منه أو مستخلص أو زيوت مما يستخدم في علاج بعض الأمراض.

الأدوية الشعبية بالصيدلة غنية بالمعادن

وأضافت هيئة الدواء على موقعها الرسمي، أن الأدوية الشعبية المتاحة بالصيدليات تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، والمكونات عبارة مواد تكميلية لها تأثير مساعد للمواد الشعبية الفعالة، وهذه الأدوية الشعبية تستخدم في تقليل بعض الآثار الجانبية للمرضى وتخفيف من حدة الأعراض.

هناك آثار جانبية للأدوية الشعبية بالمتاحة بالصيدلة

وعن الآثار الجانبية للأدوية الشعبية المباعة بالصيدليات، أوضحت هيئة الدواء، أن الأدوية الشعبية مثلها مثل أي دواء لابد من مراعاته عند أخذ الجرعات ولابد الالتزام بالروشتة وقراءة النشرة المرفقة بهذه الأدوية، والتأكد من عدم وجود أي تداخلات مع أدوية أخرى يتم أخذها في وقت واحد، لتجنب حدوث أي آثار جانبية محتمل حدوثها، مشددة على عدم تجاوز الجرعات المحددة.

الفرق بين الأعشاب المتاحة بالصيدلية والعطاريين

وعن المأمونية الأدوية الشعبية المتاحة في الصيدليات والعطاريين، أن الأدوية الشعبية عند الصيدليات يتم تحيرها معلميا وفقا للطرق العملية مما يضمن لها جودة وفاعلية وأمان عكس الأعشاب الموجودة عن العطارة بتكون غير مضمونة، محذرة المواطنين بعدم استخدام الأعشاب المستخدمة عند العطاريين تكون غير محضرة علميا، لم يتم تجهيزها وفقا للمعايير الطبية.