«الصحة»: 6 إجراءات وقائية لتجنب الإصابة بكورونا في أعياد الميلاد

حددت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي مجموعة من الضوابط والإجراءات الوقائية التي تقلل من فرص العدوى بفيروس كورونا خلال التجمعات المختلفة والتي يمكن أن تحمي الأشخاص من الإصابة خلال المناسبات والأعياد مثل «أعياد الميلاد والكريسماس»، من خلال بعض التدابير التي يجب الالتزام بها لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

التجمعات سبب لتفشي العدوى

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأماكن المزدحمة بالمواطنين خلال المناسبات يمكن أن تنقل العدوى بين الأشخاص حال عدم الالتزام بكافة التدابير الوقائية الخاصة بمواجهة كورونا، مشيرة إلى أن الإجراءات الوقائية تقلل من فرص العدوى عند الالتزام بها.

الضوابط الوقائية عند الاحتفال بأعياد الميلاد

وناشدت الوزارة جميع المواطنين بضرورة الالتزام خلال حفلات الميلاد وأعياد الكريسماس بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي تساعد على عدم تفشي الفيروس أو انتقال العدوى بين الأشخاص أثناء إقامة الاحتفالات وتتمثل التدابير الوقائية التي حددتها الصحة في:

- المواظبة على غسيل اليدين بالماء والصابون أو استخدام مطهر اليدين

- تلقي لقاح كورونا والجرعة التنشيطية الخاصة لمن مر عليهم 6 أشهر على الجرعة الثانية

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة

- الالتزام بآداب العطس والسعال

- تجنب السفر ما لم يكن ضروريا

- الالتزام بارتداء الكمامة

أهمية الحصول على اللقاح

وناشدت وزارة الصحة جميع المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عند الإصابة بمتحورات كورونا، أو من خلال الذهاب لمراكز التطعيم والحصول على لقاح كورونا ببطاقة الرقم القومي والحصول على جرعة اللقاح.

توفير جميع اللقاحات لتطعيم المواطنين

وأكدت وزارة الصحة أنها وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية من أجل حماية المواطنين من مضاعفات كورونا والسيطرة على الوباء لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والوصول لمناعة القطيع.