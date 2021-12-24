التعليم العالي: تنفيذ 168 مشروعا في 9 جامعات بالصعيد بـ35.3 مليار جنيه

شهد التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الإنجازات خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، جاء في مقدمتها الاهتمام بملف تطوير الجامعات في إقليم الصعيد، في ظل ما يحظى به الإقليم من اهتمام بالغ ومتابعة دورية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائمًا بالاهتمام بتنفيذ مشروعات قومية تحقق التنمية المستدامة في كل ربوع الوطن.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول المشروعات القومية التي شهدتها الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية بصعيد مصر.

تنفيذ 168 مشروعًا في 9 جامعات حكومية بصعيد مصر

وأفاد التقرير بأنه يتم تنفيذ 168 مشروعًا في جامعات إقليم الصعيد «شمال ووسط وجنوب الصعيد»، بإجمالي تكلفة تبلغ 35 مليار و364 مليون جنيه، وهذه المشروعات مُقسمة كالآتي، «93 مشروعًا تعليميًا بإجمالي تكلفة تبلغ 28 مليارا و223 مليون جنيه، و26 مشروعًا في المُستشفيات الجامعية بإجمالي تكلفة 4 مليارات و806 ملايين جنيه، و48 مشروعًا خدميًا بإجمالي تكلفة 2 مليار و300 مليون جنيه، ومشروع إنتاجي بتكلفة 35 مليون جنيه، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعًا بنسبة 100%».

وأوضح التقرير أن هذه المشروعات التي يتم تنفيذها في 9 جامعات حكومية في إقليم الصعيد، وهي «أسوان، أسيوط، الأقصر، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، بني سويف، جنوب الوادي، سوهاج».

62 مشروعا جديدا تعليميا في 3 محافظات

وأشار التقرير إلى أن إقليم «شمال الصعيد» يضم 3 جامعات حكومية «بني سويف، المنيا، الفيوم»، وبلغ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في الجامعات الثلاثة 62 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 12 مليار و964 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعًا بنسبة 100%.

وأضاف التقرير أن إقليم «وسط الصعيد» يضم جامعتين، وهما «أسيوط والوادي الجديد»، وبلغ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في الجامعتين 24 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 5 مليارات و927 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعًا بنسبة 100%.

وأشار التقرير إلى أن إقليم «جنوب الصعيد» يضم 4 جامعات «جنوب الوادي، سوهاج، أسوان، الأقصر»، وبلغ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في الجامعات الأربعة 82 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 16 مليارا و473 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعًا بنسبة 100%.

إنشاء 7 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية بالصعيد

وأوضح التقرير أن المشروعات تتضمن إنشاء 7 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، وهي «جامعة أسوان الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية»، بإجمالي تكلفة 21 مليارا و527 مليون جنيه.

إنشاء 4 جامعات تكنولوجية في إقليم الصعيد

وفي إطار الاهتمام بالتعليم التكنولوجي واستحداث مسار تعليمي جديد، يتم إنشاء 4 جامعات تكنولوجية في إقليم الصعيد «جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة المنيا التكنولوجية، جامعة الأقصر التكنولوجية»، بإجمالي تكلفة مليار و717 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن حصاد أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات السبع الماضية، يؤكد على شمول المشروعات القومية في مجال التعليم العالي لكل ربوع الوطن، حيث تنتشر الجامعات الحكومية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في حدود مصر، مشيرًا إلى استمرار متابعة الوزارة لكل المشروعات القومية الكُبرى التي يتم تنفيذها بكل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية، ومؤكدًا على أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة بشكل مباشر من الموازنة العامة بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، تؤكد على الأهمية التى توليها الدولة لمشروعات التعليم العالي، حيث يتم إنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية ، وجامعات أهلية وتكنولوجية وخاصة جديدة في إقليم الصعيد، لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وستشهد الفترة المقبلة افتتاح العديد من الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية بصعيد مصر.