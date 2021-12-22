عبدالغفار: أنشأنا خلال 7 سنوات جامعات تساوي ما تم خلال 70 عاما

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الوزارة بالتوسع في المنشآت التعليمية والبرامج الدراسية من أجل مواكبة الاحتياجات في سوق العمل، وفي يناير 2018 تم العمل على بناء جامعات على مساحات تصل لـ200 فدان.

وأضاف «عبدالغفار» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أن عشرات الجامعات التي تم بناؤها خلال الـ7 سنوات الماضية تمت بنفس مقدار الجامعات التي تم إنشاؤها خلال 70 عاما.

المشروعات الصحية بالصعيد وصلت لـ91.4 مليار جنيه

وأوضح أن مشروعات التنمية الصحية في الصعيد قد وصلت لـ91.4 مليار جنيه كتكلفة استثمارية، وفي مجال التعليم فقد تم الدفع بـ35.4 مليار جنيه كإضافة جامعات حكومية وتكنولوجية ومستشفيات جامعية في هذا الإقليم، «إحنا بنتكلم على ميزانية ضخمة بين اللي تم رصده وتنفيذه على الأرض في مجالات الصحة والسكان والتعليم العالي».

مشروعات تنموية هامة سيتم افتتاحها

جدير بالذكر أنه ومن ضمن المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها مجمع لإنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.