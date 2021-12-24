ماراثون جري على هامش مؤتمر علاج انسداد الشرايين.. «ساعة لقلبك»

أقامت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، ماراثون للجري بمحافظة الإسماعيلية، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العالمية (CTO)، والذي تنظمه الهيئة على مدار يومي 24 و23 ديسمبر في الإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن الماراثون يهدف إلى نشر التوعية بدور الهيئة وخدماتها الطبية والعلاجية في تشخيص وعلاج أمراض القلب باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وكذلك تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في الحفاظ على صحة القلب.

شارك بالماراثون عدد من الأطباء بمنشآت الهيئة

وأضافت الهيئة أنه شارك بالماراثون عدد من الأطباء وفرق العمل المختلفة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إضافة إلى عدد من الفرق الشبابية بالمحافظة، وتضمن سباقًا لمسافة 5 كليو مترات، مع توافر الإسعافات الأولية على طول طريق خط الماراثون، وتم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين في الماراثون.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن إقامة الماراثون كأحد الأنشطة التوعوية لنشر الوعي بدور الهيئة وخدماتها وأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في توفير الخدمات والرعاية الصحية بأحدث التقنيات العالمية، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بجودة عالمية، يؤكد استمرار نهج الهيئة في رفع الوعي المجتمعي بأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.

السبكي: الماراثون يعزز الوعي المجتمعي حول أهمية التمتع بصحة جيدة

وتابع، في بيان، أن ذلك إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التمتع بصحة جيدة والاهتمام باتباع نمط حياة صحي سليم وممارسة الرياضة للحفاظ على صحة القلب والصحة العامة والنفسية للأفراد، مثمنًا تعاون العديد من الجهات المعنية بالشأن الصحي في القطاعين الحكومي والخاص مع الهيئة لإقامة المؤتمرات العلمية الدولية لتبادل الخبرات ورفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة واطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، إضافة إلى تنفيذ نشاطات توعوية بمختلف الموضوعات الصحية، مما يضمن رفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين ومطابقتها للمعايير العالمية.