إحالة 32 مخالفة لشقق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر للنيابة العامة

شن جهاز مدينة تنمية حدائق أكتوبر، حملة رقابية موسعة على مشروع الإسكان الاجتماعي «الـ41 عمارة» أمام المنطقة السابعة «ابني بيتك»، لضبط المخالفات وتحرير محاضر لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تحرير 32 محضرا بين تأجير وتغيير نشاط

وأعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في بيان رسمي له مساء اليوم، أن الحملة الرقابية الموسعة برئاسة الدكتور شريف شحتة الغريب رئيس التفتيش بصندوق الإسكان الاجتماعي، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق، يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد معاون رئيس الجهاز، و المهندس ضياء محمد مأموري الضبط القضائي بالمدينة، تمكنت من تحرير 32 محضرا مختلفا ما بين تأجير وتغيير نشاط، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 762 وحدة فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

وأكد الجهاز أن الحملات الرقابية بتوجيهات من الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وبحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي، وتوجيهات من الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وبتواجد وتأمين من شرطة التعمير برئاسة الرائد حسن شوقي، وتفاعلا مع الشكاوى الواردة لجهاز المدينة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، حيث جرى المرور على مشروع «41 عمارة».

طريقة الإبلاغ عن مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي

ويهيب جهاز المدينة بالمواطنين المخصصة لهم وحدات سكنية، بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تاجير وحدات الإسكان الاجتماعي، مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 1188 أو 5777 أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت.

وطالب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في حالة وجود أي شكوى من تغيير النشاط أو بيع أو إيجار لعمالة أو خلافه، التوجه إلى مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسميا، وسيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعا.