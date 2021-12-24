الصحة تطلق 9 قوافل بالمحافظات للكشف والعلاج مجانا.. اعرف أماكن تمركزها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، للكشف والعلاج مجانا على المواطنين في 9 محافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، خلال يومي السبت والأحد، في 12 تخصصًا طبيًا، بينها «العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، والقلب»، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين، ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وترصد «الوطن»، خريطة انتشار القوافل الطبية في المحافظات، وأماكن وجودها، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي مبادرة «حياة كريمة»، والقطاع الصحي في مصر على مدار الساعة.

محافظات تستقبل القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة»

ـ أسيوط.

ـ سوهاج.

ـ المنوفية.

ـ القليوبية.

ـ كفر الشيخ.

ـ الأقصر.

ـ الوادي الجديد.

ـ الفيوم.

ـ الاسكندرية.

أماكن تمركز القوافل الطبية بالمحافظات

ـ السوالم، مركز أبنوب، بمحافظة أسيوط.

ـ الجزازرة، مركز المراغة، بمحافظة سوهاج.

ـ كفر داود، مركز السادات، بمحافظة المنوفية.

ـ المناديل، مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية.

ـ كفر مجر، مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.

ـ المطاعية، مركز البياضية، بمحافظة الأقصر.

ـ الجزاير، مركز الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد.

ـ مطول، مركز اطسا، بمحافظة الفيوم.

ـ برج العرب القديم، ببرج العرب، محافظة الاسكندرية.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأوضحت الصحة، أنّ التخصصات الطبية التي تشملها قوافل «حياة كريمة» للكشف المجاني عددها 12 تخصصا، وهي: «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل».

وأشارت الوزارة، إلى أنّ أماكن القوافل تتغير يوميًا، لضمان وصولها لكل المحافظات، وجار توفير صيدلية بها كل الأدوية ضمن القافلة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة، وتستهدف الوصول إلى المواطنين المقيمين بالأماكن والقرى النائية، فضلا عن توفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، ضمن محاور تفعيل المبادرة الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا، بشكل دوري.