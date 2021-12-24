رئيس مدينة مطوبس: نسبة الأعمال بمشروعات «حياة كريمة» وصلت لـ70% بالقرى

تابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» والتي يجرى إنشاؤها في قرية بني بكار، حيث تفقد أعمال المجمع الخدمي والزراعي، مؤكدا أنه تم انتهاء الأعمال بنسبة 70% ضمن مشروعات «حياة كريمة».

وأكد خداش لـ«الوطن»، أنه يجرى إنشاء الكثير من المشروعات الخدمية ببني بكار منها توصيل الغاز الطبيعي، وإقامة مجمع خدمي والذي يشمل وحدة تضامن اجتماعي، ومكتبي بريد وتأمينات، وشهر عقاري، وماكينات صرف ATM، بالإضافة إلى خدمة التحول الرقمي بربط الوحدات والشبكات المركزية واللامركزية، ورصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، ورصف الطرق الضيقة بالإنترلوك.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه جرى توسعة وتطوير مدرسة التعليم الأساسي، وإنشاء وحدة بيطرية، وتحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية، وشبكة المياه، ورفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، فضلا عن إنشاء خطوط الاتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر.

الدولة تخصص 6 مليارات جنيه لتطوير 18 قرية و187تابعا

جدير بالذكر أن الدولة خصصت أكثر من 6 مليارات جنيه لتطوير قرى مركز ومدينة مطوبس بالكامل ضمن مشروعات حياة كريمة كأول مركز يجرى تطويره، إذ يشمل التطوير 18 قرية رئيسة تضم 187 تابعًا، ويشمل التطوير كافة المرافق العامة والمجمعات الخدمية والوحدات الصحية والمدارس، بالإضافة إلى تطبيق خطة التحول الرقمي بكافة القرى والتوابع التي تشهد تطويرا.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه جرى تسليم أرض المقرات الخدمية لجهاز تعمير الساحل الشمالي، والبدء في تنفيذ جسات التربة للمقرات بقريتي بني بكار والبصراط ويعقبها البدء بباقي القرى تباعا، وجرى أخذ الجسات للعينة الثانية لموقع المجمع الخدمي بالبصراط، من خلال الشركة المنفذة للمشروع.

وتشمل المبادرة تطوير قرى مطوبس ضمن حياة كريمة «بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب»، وتوابعهم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.